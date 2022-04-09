影/大甲媽下午1點進彰化上千人簇擁 接駕不見綠營人士

大甲媽祖鑾轎隊伍今天下午1點左右進到彰化轄內，比表定時間晚了快2個小時，不過與往年相比算是來得早，在疫情還未爆發以前，每年幾乎都要到下午2點過後才抵彰化，警方指出，在鑾轎進到彰化後，前後簇擁的信眾仍多，加上廟方依照表訂行程駐駕宮廟，時間稍微延後。

今年接轎陣仗不如以往，不見綠營大咖，彰化縣長王惠美、前議長白鴻森則親自到前往大肚橋頭接駕。大甲媽祖鑾轎下午1點50分到永安宮，警方評估現場人數約4千人左右，大甲鎮瀾宮派出宣傳車，提醒民眾要戴好口罩，做好防疫，彰化市權亞石材每年都熱心提供信眾休息的地方，今年出動三人在門口幫民眾消毒手部，並要求實聯制。