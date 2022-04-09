大甲媽香客需打3劑 翁章梁視察奉天宮接駕防疫整備

本土疫情延燒，大甲媽祖昨晚起駕遶境，11日抵達嘉義縣新港鄉奉天宮進香，為確保遶境防疫工作落實，縣長翁章梁上午視察奉天宮及周邊地區遶境防疫措施，包括奉天宮廟前信眾聚集區，免費供餐處，以及文昌國小各項防疫整備，務必落實執行。

奉天宮董事長何達煌說，信眾需打3劑疫苗並向廟方申請識別證才可參加遶境活動及入廟參拜，落實實聯制、量體溫、手部清潔或消毒，供餐處提供餐點保持密封、備妥酒精、張貼防疫海報提醒取餐民眾手部清消及用餐不群聚。

翁章梁視察村里廣播、定點大聲公等設備，大聲公反覆提醒民眾勿鑽轎腳，如有發燒、咳嗽者請勿參加，也不要邊走邊吃，信眾易聚集處也張貼海報宣導。

翁章梁說，大甲媽遶境是大規模的人口移動，疫情正延燒，縣府、公所與奉天宮開好幾次協調會，針對防疫做許多處理，尤其參與信眾需打好打滿3劑疫苗，平安進香快樂返家，歡喜迎接大甲媽遶境新港。