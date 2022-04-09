快訊

新北今+143例…26處足跡曝光 板橋車站、樂華夜市、秀泰影城入列

拳擊／陳念琴5：0退泰國東奧國手 奪今年國際賽首冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地震大雨頻仍 立委要求交通部對橋梁安全總體檢

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
花蓮縣玉興橋被震斷，立委許淑華要求交通部應針對全國橋梁安全展開總體檢。本報資料照片
花蓮縣玉興橋被震斷，立委許淑華要求交通部應針對全國橋梁安全展開總體檢。本報資料照片

南投縣9成5面積是山地，山多河流廣布，需要依賴橋梁維持交通，全縣共有1601座大小橋梁，橋梁安全維護是重要工作，但南投縣面臨維護經費不足，立委許淑華要求中央增加南投縣橋梁維護經費，同時，最近大型地震頻仍，交通部也應編列經費，對全國橋梁總體檢，以免再發生斷橋事故。

許淑華說，南投縣是全國橋梁第二多的縣市，僅次於台中市，共有1610座，前年全國縣市政府橋梁維護作業評鑑，南投縣政府名列非六都縣市第二名，但縣府維護經費仍不足，有賴中央支援。

近來的大型地震頻傳，花蓮縣興建中的玉興橋被震斷，許淑華要求交通部應主動編列經費，對全國橋梁進行總體檢，確保橋梁安全。

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路翠巒路段又傳落石坍方，大量土石滑落阻斷雙向交通，許淑華也要求公路總局與南投縣政府聯繫提供協助。

許淑華說，中央補助交通建設不能六都和偏鄉都採一種標準，應瞭解偏鄉的困難，交通部應將力行產業道路納入改善計畫，給偏鄉居民安全回家的道路。

南投 許淑華 交通部

延伸閱讀

北市府人事借調浮濫？ 許淑華批：成柯文哲選舉後援部隊

衝第一線陷高染疫風險 北市議員籲設清消人專用篩檢站

肯定羅智強是戰將 朱立倫：會安排他去戰將該有的戰場

大巨蛋國賠恐22億、權利金無影 秘書長保證：定有權利金

相關新聞

連5聖筊 王功漁火節8月27日登場

王功漁火節是彰化夏季盛事，每年在芳苑王功福海宮擲筊，決定舉辦日期。縣長王惠美昨天擲筊第一輪「擲嘸筊」，第二輪擲到第5組日...

確診者疑返鄉祭祖 彰化埔心鄉清潔隊忙清消

彰化縣疫情指揮中心今天公布4處COVID-19疫情確診者足跡，都出現在彰南，其中3條與清明祭祖有關，兩處在埔心鄉，鄉公所...

大甲媽鑾轎遶境隊伍進入彰化 縣長王惠美到交界處接駕

大甲媽鑾駕遶境隊伍今天進入彰化縣，彰化縣長王惠美到台中市與彰化縣交界處接駕，王惠美與鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤一同扶...

大甲媽香客需打3劑 翁章梁視察奉天宮接駕防疫整備

本土疫情延燒，大甲媽祖昨晚起駕遶境，11日抵達嘉義縣新港鄉奉天宮進香，為確保遶境防疫工作落實，縣長翁章梁上午視察奉天宮及...

影/大甲媽下午1點進彰化上千人簇擁 接駕不見綠營人士

大甲媽祖鑾轎隊伍今天下午1點左右進到彰化轄內，比表定時間晚了快2個小時，不過與往年相比算是來得早，在疫情還未爆發以前，每...

地震大雨頻仍 立委要求交通部對橋梁安全總體檢

南投縣9成5面積是山地，山多河流廣布，需要依賴橋梁維持交通，全縣共有1601座大小橋梁，橋梁安全維護是重要工作，但南投縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。