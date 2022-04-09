地震大雨頻仍 立委要求交通部對橋梁安全總體檢

南投縣9成5面積是山地，山多河流廣布，需要依賴橋梁維持交通，全縣共有1601座大小橋梁，橋梁安全維護是重要工作，但南投縣面臨維護經費不足，立委許淑華要求中央增加南投縣橋梁維護經費，同時，最近大型地震頻仍，交通部也應編列經費，對全國橋梁總體檢，以免再發生斷橋事故。

許淑華說，南投縣是全國橋梁第二多的縣市，僅次於台中市，共有1610座，前年全國縣市政府橋梁維護作業評鑑，南投縣政府名列非六都縣市第二名，但縣府維護經費仍不足，有賴中央支援。

近來的大型地震頻傳，花蓮縣興建中的玉興橋被震斷，許淑華要求交通部應主動編列經費，對全國橋梁進行總體檢，確保橋梁安全。

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路翠巒路段又傳落石坍方，大量土石滑落阻斷雙向交通，許淑華也要求公路總局與南投縣政府聯繫提供協助。

許淑華說，中央補助交通建設不能六都和偏鄉都採一種標準，應瞭解偏鄉的困難，交通部應將力行產業道路納入改善計畫，給偏鄉居民安全回家的道路。