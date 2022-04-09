台中最亮點單車線來了 「綠空鐵道」單車線將延伸東豐

台中市政府推動「綠空鐵道計畫」，利用鐵路高架橋下空間，北起豐原串連南至大慶，約21.7公里的跨區廊道，但沿途綠美化、指標導覽設施不足，經立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添爭取經費改善，並延伸自行車路線，連接東豐、后豐自行車道，預計今年底即可完工。

台中鐵路高架化自2018年開通，市府規劃「綠空鐵道計畫」，從烏日向北延伸至豐原，設置自行車道、人行道、綠美化工程、休憩設施與停車空間，全長約21.7公里。

但自豐原火車站連接至潭子火車站廊道，礙於當時補助經費、項目規劃有限，民眾反映沿線綠美化、標導覽設施略顯不足。立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添與市府討論後，決定爭取經費完善既有廊道系統，並延伸自行車路線。

中市府建設局計畫，將自行車路線由豐原東北街，透過標線指引改善，延伸至翁社社區，連接東豐、后豐自行車道起點，跨越石岡、豐原、潭子、北屯、北區、東區等區域，串聯總長26公里的路線；工程總經費1072萬元，由江啟臣爭取中央補助約857萬、市府自籌193萬，預計今年底完工。

另豐原、潭子廊道段因經費問題，民眾欲跨越圓環東路(台三線)時，僅能繞路而行。立委江啟臣、市議員張瀞分與建設局長陳大田研議解決方案，決定將採跨橋方式橫越，由江爭取交通部3280萬元補助、張爭取市府編列2414萬元，總工程經費5694萬元，目前正進行細部規劃，預計明年6月底完工。