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南投汰換機車最高補助4萬元 才2周已申請一半

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣汰換老舊機車，最高可補助4萬300元，鼓勵民眾換購電動機車，減少空汙排放。圖／南投縣政府提供
南投縣汰換老舊機車，最高可補助4萬300元，鼓勵民眾換購電動機車，減少空汙排放。圖／南投縣政府提供

南投縣政府機車汰舊換新補助，補助額度最高更達4萬300元，優惠全國最高，南投縣民申請踴躍，才2周，就已經申請430輛機車，超過補助額度一半，南投縣環保局也提醒民眾把握機會，趕快申請汰換補助，不只可省不少錢，也能為改善空汙盡心力。

南投縣2019年至今已淘汰4萬3千多輛機車，減少全縣四分之一的老舊機車，申請電動機車補助成長率達62%，高居全國第一。縣府擴大補助，換購電動機車最高補助每輛1萬2000元，再加上環保署、經濟部等補助，一般民眾汰換機車最高補助達2萬2300元，低收入戶更可達4萬300元補助金。

環保局長李易書說，縣府努力籌措預算經費，提供最佳的補助額度，果然民眾汰換老舊機車意願高，開放申請才2個星期，就已經有430輛申請，超過今年補助額度一半。

他說，包含新購電動二輪車及淘汰老舊機車換購電動二輪車都還有補助名額，想要汰換老舊機車的民眾不要再等，盡快把握機會申請，申請案件依收件先後順序審查，並依通過審查的順序撥款，一旦編列預算補助經費用罄，停止受理申請。

機車汰換補助申請，郵寄送件地址是南投縣南投市中興路660號，南投縣政府環境保護局空汙科收，並備註汰舊換新補助，以郵戳日期為憑；親自申請則到南投縣立體育場大廳左側第三間機車汰舊換新補助受理專區辦公室。服務專線049-2238573。

南投 電動機車

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