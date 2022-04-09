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彰化民生地下道衝突熱點戒備 學者：別陷媽祖於不義
大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜的進香遶境活動預期當計中午左右進入彰化縣，彰化縣警察局投入3000人次，維護去程及回程的安全與交通維護，從昨天晚上到今早已在南瑤宮周圍以及熱點民生路與民生地下道準備禁止停車告示牌，作為民眾與大甲媽隊伍的阻隔。
大甲鎮瀾宮媽祖昨晚起駕，今天凌晨在大甲溪橋發生2派騎士為突破遶境隊伍，爆發行車糾紛，拿出鐵棍當街互相攻擊，3名男子受傷送醫，警方壓制雙方人馬，移送偵辦。
大甲媽過去經過彰化民生地下道也曾發生拉扯、推擠，被視爲衝突熱點，台中教育大學台語文系副教授林茂賢指出，媽祖絕對不希望看到信眾在面前起衝突，當然也不希望民眾因為參與遶境而染疫，這都是陷大甲媽於不義，建議今年民眾盡量以線上直播參與遶境。
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