解決南投市塞車問題 139丙線二期工程預計5月底完工

南投市139丙線第二期工程目前進度超前，已完成78％，預計5月底完工，通車後可抒解台三線車流，也串連南崗工業區和旺來產業園區，形成南投縣最重要帶狀工業區，進一步帶動南投縣產業發展。

南投市受地形影響，市區南北交通主要依賴台三線南崗路，北接草屯、往南到名間鄉，但台三線又是南崗工業區最重要的道路，大型車輛出入頻繁，台三線交通負荷沈重，上下班尖峰時間經常塞車。

南投縣政府4年前南投市茄苳腳與名間鄉交會處的八卦山台地上，規畫面積16.59公頃的旺來產業園區，發展食品地方產業，園區位置在南崗工業區以南3公里處，縣府闢建139丙線，連接旺來產業園區和南崗工業區，方便兩個園區交通往來，同時減輕台三線車流量。

139丙線第一期工程全長1.7公里，從南崗工業區工業北路區段至嶺興路，已在2019年12月通車；第二期工程總長度1.48公里，從嶺興路往南跨三興坑排水、同源圳後銜接樂利路，通往旺來產業園區及五育中學。