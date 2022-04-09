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解決南投市塞車問題 139丙線二期工程預計5月底完工

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
139丙線串連南崗工業區和旺來產業園區，完工通車後可減輕南崗路交通負擔。圖／南投縣政府提供
139丙線串連南崗工業區和旺來產業園區，完工通車後可減輕南崗路交通負擔。圖／南投縣政府提供

南投市139丙線第二期工程目前進度超前，已完成78％，預計5月底完工，通車後可抒解台三線車流，也串連南崗工業區和旺來產業園區，形成南投縣最重要帶狀工業區，進一步帶動南投縣產業發展。

南投市受地形影響，市區南北交通主要依賴台三線南崗路，北接草屯、往南到名間鄉，但台三線又是南崗工業區最重要的道路，大型車輛出入頻繁，台三線交通負荷沈重，上下班尖峰時間經常塞車

南投縣政府4年前南投市茄苳腳與名間鄉交會處的八卦山台地上，規畫面積16.59公頃的旺來產業園區，發展食品地方產業，園區位置在南崗工業區以南3公里處，縣府闢建139丙線，連接旺來產業園區和南崗工業區，方便兩個園區交通往來，同時減輕台三線車流量。

139丙線第一期工程全長1.7公里，從南崗工業區工業北路區段至嶺興路，已在2019年12月通車；第二期工程總長度1.48公里，從嶺興路往南跨三興坑排水、同源圳後銜接樂利路，通往旺來產業園區及五育中學。

南投縣工務處表示，139丙線第二期工程，路寬達22米，並新建三興坑排水橋、三塊厝排水橋及同源圳等3座橋粱，紓解台3線交通，讓周邊社區、學校以及旺來產業園區的交通更加便捷，對產業運輸幫助很大，且139丙線位在八卦山台地山腰，視野景觀佳，吸引民眾健行、散步，也成為串連觀光重要道路。

139丙線第二期工程可望在5月完工，通車後可減輕南崗路交通負擔。圖／南投縣政府提供
139丙線第二期工程可望在5月完工，通車後可減輕南崗路交通負擔。圖／南投縣政府提供

南投 台三線 塞車

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