龍眼開花率低、芒果長黑斑 都是下雨惹得禍？

彰化縣社頭鄉今年龍眼、荔枝受下雨及氣候不穩定影響，開花率不佳，金蜜芒果也沒倖免，表皮長出很多黑斑，今年恐怕會大減產，農民希望能爭取災害補助。

「芒果幼果的皮都反黑，正在開的花也枯乾了，損失很慘重啊。」社頭鄉代陳慶福說，他種植4、5分地的金蜜芒果，清明節一陣雨後，幼果的皮竟都反黑，初步看來損失約有7、8成，而且在埔心鄉種金蜜芒果的農民也反映有相同情形，不知是不是和酸雨有關，且下雨更加重病菌蔓延，今年可能要血本無歸了。

陳慶福說，不只芒果反黑，八卦山脈尤其朝興村一帶的龍眼樹可能也受氣候影響，開花率竟只有2成，農民也叫苦連天，尤其近年來又要防治荔枝椿象，已顧得很辛苦，今年開花率這麼低，如果是氣候造成的農災，政府也應該要補助災損。

社頭龍眼種植面積高達200公頃，社頭農會總幹事蕭浚二說，今年雨季提早到，加上天氣又突變熱，氣候不穩定，荔枝和龍眼今年開花率不高，相較下去年的龍眼是結實纍纍大爆發，兩年差異性很大，也有龍眼樹需要休息「隔年開花」的可能性，不過今年龍眼和芒果都有狀況，若達到災損程度，希望中央能補助農民。

2月底大村葡萄的發芽及開花期，也曾因太溼冷的天氣，讓葉子轉黃、花穗萎縮，傳出災情，不過後來天氣又轉好，申報災區未達20%，也沒補助。