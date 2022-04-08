春雨成災 彰化金蜜芒果空前歉收又個個長黑斑

3月春雨連綿，彰化縣金蜜芒果蒙受少見的慘重損失，主要產地埔心鄉鄉農會預估收成頂多3成，倖存金蜜芒果不是罹患鏽病就是炭疽病，皮粗賣相差，雖然甜度不減，但特級品質恐怕不多，鄉農會仍從每公斤40元起保證收購以減少農民損失。

埔心鄉農會統計，全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，金蜜芒果僅50公頃。氣候變遷，金蜜芒果禍不單行，去年梅雨遲到，損失近7成，今年春雨連綿，損失達7成，估計整體採收量最多3成。

埔心鄉農會總幹事張旗聞等人今天到羅福村的果園，查看金蜜芒果受損情形，著果率很不理想，幸運結果的表面黑點斑斑，長得愈大，斑點愈多。羅家果園園主羅福村表示，金蜜芒果開花著果期遇到春雨和低溫，他的果園雖受損，至少有 1至2成芒果可收成，別的農民金蜜芒果全軍覆沒，叫苦不迭。

農業專家仔細看了幾棵金蜜芒果的樹欉及果粒，認為不太像傳統的病害，已採樣回去化驗，找出真正致病原因和治病藥物，降低災損和確保食安。

張旗聞表示，今年春雨好像是酸雨夾帶病菌，芒果淋雨後，個個長出黑斑，初步判斷不但有鏽病還有炭疽病，真正致病原因待進一步化驗，可是農民災損已形成，有的血本無歸，有的零星收成，他估計全鄉金蜜芒果採收量最多3成，去年芒果淋雨後長黑點，今年芒果有黑點又皮粗，賣相很不理想，希望政府補助災損。

彰化縣農產行銷促進協會理事長李文男也說，今年金蜜芒果感染病菌好像和以前不太一樣，不少農民整園掉花落果、染病已無收成，農民期待政府補助並找出防治方法。