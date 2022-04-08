影／熊出沒注意！玉山八通關有黑熊出沒 登山籲結伴

玉山國家公園昨天4月7日過37歲生日，塔塔加管理站保育巡查員就在進行生態保育巡查時，於八通關東埔至觀高11.5公里處林內，當場發現台灣黑熊出沒，巡查員隨即拿出相機記錄到相關影像，玉管處表示，園內目前黑熊族群數超過100隻以上，數量概估約是全台黑熊族群的分之一至二分之一，正值春天活動期，籲山友上山請攜帶熊鈴、哨子製造聲響，並結伴同行。

玉管處指出，玉山國家公園擁有著豐富且獨特的高山自然生態環境，園區面積幅員廣袤，生態資源多樣性豐富，海拔梯度從300公尺上升至3952公尺玉山主峰高山地形，提供給黑熊生活棲息環境，也讓野生動、植物可在此繁衍孕育且生生不息，而調查研究顯示，玉山園區更是的灣黑熊核心族群主要活動區域。

基於園內黑熊族群數超過100隻以上，玉管處呼籲登山遊憩請結伴同行，到訪玉山園區可能在步道上或公路上遇到台灣黑熊及其他野生動物時，玉管處建議山友勿餵食外，食物妥善放置，勿使味道溢散吸引熊前來；離開時請將自身的垃圾、廚餘帶下山，避免引起熊等野生動物取食而干擾其自然習性。