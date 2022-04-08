南投市百年龍泉井翻新 洗衣場散發人文美學

南投縣政府整修南投市百年「龍泉井」，重現古早洗衣場風華，結合巨型藝術牆營造巷弄人文美學新空間，今天熱鬧啟用，期待串聯市區特色小吃、景點，打造南投市旅遊新亮點。

南投市百年古井「龍泉井」早年是居民用水、洗衣水源，南投縣長林明溱重視巷弄人文美學，結合文化觀光美食等元素，斥資新台幣200萬元整修並新增藝術牆，呈現古早洗衣場新風華，國樂演奏下氣氛熱鬧，林明溱還當場用毛巾幫來賓「洗臉」。

林明溱致詞說，龍泉井天然湧泉豐沛，且冬暖、夏涼，是百年天然洗衣場，常有居民洗衣、洗菜，但隨著歲月更迭，古井周遭設施老舊損壞且環境雜亂、頂棚失修、夜間照明不足，甚至井牆也破損，經縣議員張嘉哲、曾振炎等人建議，指示觀光處斥資整修。

林明溱表示，洗衣場整修包含抿石子鋪面、棚架圍籬更新美化、水井欄杆、落水槽整修、照明設備更新、出入巷路面改善等；另外，為打造藝術美學街區空間，邀藝術家謝弘志彩繪出結合文化、觀光、美食等元素的巨型藝術牆，並請水墨大師李轂摩親書「飲水思源、龍泉福地」，還有藝術家洪易設計的魚龍燈妝點牆面。

張嘉哲、曾振炎都認為，龍泉井整體活化後，未來更可結合周邊特色小吃、百年南投戲院、南投市龍泉寺、南投稅務出張所、藍田書院等市區美食及觀光景點，打造南投市輕旅行新遊程。