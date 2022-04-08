男攀玉山塗鴉遭網炮轟 玉管處將開罰

李姓男子日前攀登玉山群峰卻任意塗鴉遭山友炮轟，玉管處今天表示，李男行為涉及國家公園法第13條「於樹木、岩石及標示牌加刻文字或圖形」，通知說明後可罰1500元到3000元。

自稱現居高雄市的李姓男子日前攀登玉山群峰卻任意塗鴉日期和「一哥」，事後高調發布到臉書公開社團「台灣山岳之美」引發網友炮轟，並指「玉山又被到此一遊了」，還有人留言「一哥，辛苦你千辛萬苦跑到這，像小狗撒尿一樣留字，小弟擦掉了」。

這篇爭議文章疑已刪除，不過社團管理員昨天發文指出，大家現在瘋狂對李男的文章檢舉，但他檢視並沒發現違規，雖然李男行為很有爭議，但當事人要不要反省是個人自由，且如此行為目前看起來不到違反法律，目前他認定屬道德層面瑕疵。

對於網友指為何破壞公物，李男反嗆「已考慮過，這是植物性水筆，寫完已擦掉，看不下去可上山看看」，不過網友反指是「別人幫你擦的」；李男也留言「有什麼不高興、有能力自己上去啊」反擊網友，又引發批評是「山岳界老鼠屎」、「老屁孩」。

玉山國家公園管理處副處長林忠杉今天接受媒體聯訪說，李男行為涉犯國家公園法第13條「於樹木、岩石及標示牌加刻文字或圖形」，可罰新台幣1500元到3000元，「加刻」行為包含塗鴉、書寫留下圖案、文字，非僅限縮為「刻」，由於李男合法申請入園，將依資料發公文請李男說明，查證屬實後開罰。

林忠杉指出，玉管處感謝熱心山友看到園區遭塗鴉協助清除，管理處也派員前往玉山群峰檢查各設施有無遭塗鴉並適時清潔維護，後續透過管理處網站、臉書宣導「無痕山林」政策及登山倫理，呼籲山友共同維護國家公園、山林美好環境。