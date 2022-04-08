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后里小學操場年久失修 民代爭取逾千萬經費大整修
台中后里區月眉國小操場跑道年久失修破損，甚至因榕樹竄根，導致地面隆起，學生活動危機四伏；立委楊瓊瓔、市議員陳本添今天邀集相關單位會勘，向中央、市府爭取近千萬修繕，跑道預計5月底正式啟用，司令台預計年底動工。
台中后里區月眉國小操場使用近18年，年久失修，跑道不再具彈性，處處破損，甚至有榕樹竄根，地面隆起，校內師生使用危險，立委楊瓊瓔、市議員陳本添向中央、市府爭取635萬補助，全面翻修整建，預計5月正式啟用。
月眉國小校長廖曉柔指出，操場司令台已使用超過40年，屋頂明顯出現凹陷、鋼筋裸露，結構安全性堪慮，感謝楊瓊瓔立委、陳本添議員協助，今年再爭取320萬元，讓學校老舊司令台可以重新改建，預計年底動工。
另七星國小操場也已19年未大規模更新，多處破損脫落，耐磨止滑層也已磨除，但因經費問題，僅能小規模修補；校長張若蘭表示，立委楊瓊瓔、市議員陳本添去年邀集教育部體育署、市府教育局等單位長官現勘了解，也終於申請到中央全額補助730萬，將面積約2千平方公尺的跑道全面刨除，預計8月底前能順利完工。
陳本添指出，學校跑道不只學生使用，晚上還有許多社區民眾會到學校運動，在新跑道完工後，學生可以放心奔跑，社區民眾運動也更安全，他時常到學校瞭解需求的建設，感謝教育部及教育局的經費支持，讓后里地區的學校硬體設施越來越完善。
楊瓊瓔表示，下過雨的天氣，讓破損的地坪更加危險重重，加上跑道也是使用相當多年，原本應該有彈性的跑道變得相當硬，如此一來整個操場、跑道與球場的空間，在孩子們戶外活動使用上容易跌倒、滑倒，去年與陳本添議員為此會勘後，教育部及教育局也立即協助挹注經費進行改善，希望操場改善整修，要還給孩子安全無虞的活動場域，讓校園的教學安全再升級。
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