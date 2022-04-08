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全台首座兒童專屬運動中心今啟用 盧秀燕：量身打造

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市首座專屬兒童運動中心今天在沙鹿正式啟用。記者游振昇／攝影
台中市首座專屬兒童運動中心今天在沙鹿正式啟用。記者游振昇／攝影

台中市首座專屬兒童運動中心今天在沙鹿正式啟用，市府籌編預算1700萬元，利用沙鹿勞工育樂中心閒置空間4、5樓重新規劃建設兒童運動中心，台中市長盧秀燕說，此次為兒童量身打造，更是全台第一座兒童專屬運動中心。

盧秀燕今天出席中心開幕啟用典禮，會後到4樓體適能中心體驗背部伸展訓練機、健身腳踏車，對於空中瑜珈等雕塑體態的設施更讚不絕口。

盧秀燕表示，全台第一座以兒童為對象的兒童版國運中心今天在沙鹿開幕，這是市府過去3年致力發展的施政方向，許多縣市政府的國運中心皆為大人打造，許多設施、課程並不適合小朋友，台中市重要施政方向就是打造兒童版國運中心，設施、場地、課程、師資都為小朋友量身打造，盼培養小朋友運動習慣、強健體魄。

盧秀燕說，今天全國第一所兒童專屬的國運中心啟用，感謝台中市議會及在地議員的支持，市府陸續將現行國運中心轉型，加入兒童特色，她上任後推國民暨兒運中心，實施以來成效良好，除在朝馬、北區、南屯等已興建完成的國運中心開設兒童運動課程，近年完工的長春、大里、潭子國運中心則調整空間，將孩童專屬運動空間納入規劃，符合年輕家庭需求，相當受市民歡迎與喜愛。

台中市運動局長李昱叡指出，市府積極推展各項酷運動，沙鹿約有1萬3000多位兒童，利用沙鹿勞工育樂中心4、5樓，除規劃兒童運動空間，開設兒童攀岩、兒童體適能、足球飛靶等課程，還將規劃設置台中市首座彈翻床設施，提供市民更優質的親子運動空間。

運動局表示，為活絡場館使用，市府也積極媒合沙鹿兒運暨體適能中心委由專業營運團隊經營管理，盼藉由專業營運團隊的資源與創意，公私協力提升場館服務品質，共創機關、民間、企業的三贏局面。

市府重視兒童運動需求，致力推廣兒童運動，以「運動扎根、運動健康、培育人才」三大目標，讓孩子適性成長，持續打造酷城市、酷運動、酷台中，鼓勵市民朋友享受運動的快樂。

今天活動由小朋友及空手道委員會表演精彩空手道揭開序幕，台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、楊典忠、新聞局長鄭照新、勞工局長張大春、沙鹿區長廖財崇、空手道委員會主委宋一信、宋以力老師等人到場。

台中市首座專屬兒童運動中心今天在沙鹿正式啟用。記者游振昇／攝影
台中市首座專屬兒童運動中心今天在沙鹿正式啟用。記者游振昇／攝影
台中市首座專屬兒童運動中心今天在沙鹿正式啟用。記者游振昇／攝影
台中市首座專屬兒童運動中心今天在沙鹿正式啟用。記者游振昇／攝影

台中市 盧秀燕

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