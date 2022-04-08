改善中市清水民族路人行道品質 獲2億2570萬經費補助

台中清水區民族路鰲新路口至港埠路路口及鎮政路車輛及人行使用需求顯著，原有瀝青混凝土路面及混凝土人行道均有基礎明顯沉陷、局部龜裂破損等情形，且現地下埋設管線孔蓋及路面高低落差，影響用路人安全及市容景觀，立法院副院長蔡其昌共爭取2億2570萬，將改善清水民族路人行品質，各單位今天會勘。

蔡其昌今天邀內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強、台中市議員王立任、楊典忠、台中市清水區長蔡慶生、台中市清水區中社里里長王瑜蘭、南社里長崔惠國、槺榔里長洪水家等人前往會勘，爭取前瞻計畫總經費1億8900萬進行路平改善，確保當地行車及行人安全。

立法院副院長蔡其昌表示，民族路是清水非常具有發展潛力的路段，但往來車輛眾多導致路面多有沉陷凹洞，人行道也過於老舊，他感謝里長們的協助配合，這次爭取的經費除了要做路平外，也將中央分隔道以及道路兩側的人行道進行綠美化，成為民眾休閒散步的綠廊道，營造民族路道路的整體氛圍，深化街道特色；同時希望在民族路進行電纜地下化工程，提升道路系統的服務水準，也美化台中市的市容。

台中市議員王立任、楊典忠也表示，感謝副院長對清水地區的建設都非常關心，也協助爭取這次前瞻計畫的工程經費，民族路的車輛以及行人用量都非常大，年久失修對海線民眾用路安全造成影響，所以這次的工程對清水居民而言真的非常重要，他們也會持續在議會監督地方自籌款的運用，確保民眾的生活品質能夠得到提升，中央與地方相互配合，繼續努力爭取其他路段的修繕。

營建署道路工程組副組長蔡亦強表示，此次共四項工程，總經費2億2570萬整，將進行清水區民族路、鰲新路口至港埠路口共新台幣1億699萬元整（營建署82%約新台幣8773.2萬，地方自籌18%約新台幣1925.8萬元)，總長1.3公里，道路寬度40公尺，兩側人行空間改善約3.5公尺，道路改善寬度約10.5公尺，總面積為4550 平方公尺，既有道路整建總面積約5萬2000平方公尺；清水區鎮政路及人行環境品質提升改善工程共新台幣5539萬元（營建署負擔82%約新台幣4542萬，地方自籌18%約新台幣997萬元，預計9月核定），總長度為940公尺，路權寬度為30公尺及人行道寬為3公尺，人行環境改善總面積為2651平方公尺，既有道路整建總面積為2萬1244平方公尺，預計112年4月底完工。

蔡其昌也爭取梧棲區民和路台灣大道八段至中正路口人行環境品質提升改善工程，共2900萬元（營建署負擔82%約新台幣2738萬，地方自籌18%約新台幣522萬元），改善總長度為430公尺，路權寬度25公尺，民和路人行道（含設施帶）拓寬為5.3公尺，人行環境改善總面積1290平方公尺，既有道路整建總面積為6603平方公尺，自行車道改善範圍1290平方公尺。