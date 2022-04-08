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南投首座「國防部非營利教保中心」動土 預計9月招生

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣首座「國防部非營利教保中心」今天動土，將招收軍士官兵及一般縣民子女，減輕年輕人育兒負擔。圖／立委馬文君提供
南投縣首座「國防部非營利教保中心」今天動土，將招收軍士官兵及一般縣民子女，減輕年輕人育兒負擔。圖／立委馬文君提供

南投縣首座「國防部非營利教保中心」今天在南投市後備指揮部明德營區動土，將園區一樓層改建為幼兒園，提供幼兒室內活動空間，工期60天，預計9月便可開班，將招收少校以下基層官兵2至6歲子女，一般縣民子女也可以報名，減輕民眾育兒負擔。

立委馬文君說，為提供南投縣軍士官兵托育需求，她向國防部爭取在南投開設「國防部非營利教保中心」，去年邀集國防部、教育部會勘選址，經過評估南投市後備指揮部「明德營區」緊鄰南投市民族路，交通方便相當適合，將園區一樓層改造為幼兒園。

南投首座「國防部非營利教保中心」今天動土，由馬文君、後備指揮部副指揮官羅籝洋少將、中區指揮部指揮官吳國良少將、台灣兒童發展早期療育協會理事長張乃文共同主持。

馬文君說，她在立法院負責外交國防委員會事務，關心國軍幼兒托育環境，讓軍人安家、軍眷安心，以平價收費可減輕年輕家庭的負擔，滿足基層官兵托育需求。

非營利教保中心招收對象為少校階以下基層官兵及警、消、海巡子女，周邊住戶及一般縣民子女也可以報名，除落實照顧官兵外，也兼顧弱勢及回饋周邊居民，鼓勵年輕夫妻生養子女、減輕育兒負擔。馬文君說，如果辦理情況不錯，會再爭取南投縣其他鄉鎮增設「國防部非營利教保中心」。

南投縣後備指揮部明德營區部分空間將規畫幼兒園，活化國軍土地，減輕年輕人育兒負擔。圖／立委馬文君提供
南投縣後備指揮部明德營區部分空間將規畫幼兒園，活化國軍土地，減輕年輕人育兒負擔。圖／立委馬文君提供
南投縣後備指揮部明德營區部分空間將規畫幼兒園，活化國軍土地，減輕年輕人育兒負擔。圖／立委馬文君提供
南投縣後備指揮部明德營區部分空間將規畫幼兒園，活化國軍土地，減輕年輕人育兒負擔。圖／立委馬文君提供

南投 國防部 馬文君

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