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南投市龍泉井完工啟用 百年古井成探訪新景點

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
龍泉井整修完成，洗衣場增添抿石子、坐墊，方便遊客體驗洗衣。記者江良誠／攝影
龍泉井整修完成，洗衣場增添抿石子、坐墊，方便遊客體驗洗衣。記者江良誠／攝影

南投市百年龍泉井重新修繕今天啟用，原本簡單的井口和洗衣場經過修繕和彩繪，景觀煥然一新，南投市民也歡喜慶祝百年古井展現新風華，為南投市打造出巷弄美學新空間，為探索南投市增添更多樂趣。

龍泉井位在南投市龍泉寺後方，為天然湧泉水源豐沛冬暖夏涼，百年來成為南投市龍泉里居民重要的生活場景，婦女在井旁洗衣、洗菜，成為天然洗衣場，早年還有婆婆媽媽靠著為人洗衣，貼補家用。

但因歲月洗禮，古井周遭設施、頂棚年久失修、夜間照明不足，九二一地震時，井旁民宅受損牆面龜裂，都讓龍泉井顯的破舊，在縣議員張嘉哲、曾振炎等人建議下，南投縣長林明溱去年10月指示觀光處投入200萬元重新整修，並規畫讓龍泉井轉型成南投觀光新亮點。

龍泉井改善工程今天落成啟用，林明溱與縣議員曾振炎、張嘉哲、賴燕雪、南投市代會主席張惠卿、龍泉里長鄭木桂、社區理事長柯福榮參加，社區居民也以舞蹈、國樂慶祝，喜氣洋洋。

居民也仔細觀察龍泉井新貌，洗衣場以抿石鋪面、棚架圍籬更新美化、水井欄杆、落水槽整修、照明設備更新及出入巷道路面改善。青年藝術家謝弘志花費2個月實間，彩繪「南投市美景藝術牆」，並由書法大師李轂摩揮毫「飲水思源、龍泉福地」，藝術家洪易也設計「魚龍燈」妝點牆面，更有畫龍點睛效果，剛完工啟用的

林明溱說，龍泉古井經整體改善活化，成為探訪南投市的新亮點，縣府也將結合南投百年戲院、龍泉寺、稅務出張所、藍田書院等景點及美食小吃，打造南投市區輕旅行遊程，讓遊客探訪南投市尋幽訪勝。

南投市龍泉井修繕完工啟用，牆壁也彩繪南投縣美景，增添亮點。圖／南投縣政府提供
南投市龍泉井修繕完工啟用，牆壁也彩繪南投縣美景，增添亮點。圖／南投縣政府提供
南投市龍泉井修繕完工啟用，縣長林明溱和居民在洗衣場體驗洗衣。圖／南投縣政府提供
南投市龍泉井修繕完工啟用，縣長林明溱和居民在洗衣場體驗洗衣。圖／南投縣政府提供
南投市龍泉井修繕完工啟用，景觀煥然一新，百年古井成為南投市尋幽訪勝新景點。圖／南投縣政府提供
南投市龍泉井修繕完工啟用，景觀煥然一新，百年古井成為南投市尋幽訪勝新景點。圖／南投縣政府提供

南投 林明溱 藝術家

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