南投市龍泉井完工啟用 百年古井成探訪新景點

南投市百年龍泉井重新修繕今天啟用，原本簡單的井口和洗衣場經過修繕和彩繪，景觀煥然一新，南投市民也歡喜慶祝百年古井展現新風華，為南投市打造出巷弄美學新空間，為探索南投市增添更多樂趣。

龍泉井位在南投市龍泉寺後方，為天然湧泉水源豐沛冬暖夏涼，百年來成為南投市龍泉里居民重要的生活場景，婦女在井旁洗衣、洗菜，成為天然洗衣場，早年還有婆婆媽媽靠著為人洗衣，貼補家用。

但因歲月洗禮，古井周遭設施、頂棚年久失修、夜間照明不足，九二一地震時，井旁民宅受損牆面龜裂，都讓龍泉井顯的破舊，在縣議員張嘉哲、曾振炎等人建議下，南投縣長林明溱去年10月指示觀光處投入200萬元重新整修，並規畫讓龍泉井轉型成南投觀光新亮點。

龍泉井改善工程今天落成啟用，林明溱與縣議員曾振炎、張嘉哲、賴燕雪、南投市代會主席張惠卿、龍泉里長鄭木桂、社區理事長柯福榮參加，社區居民也以舞蹈、國樂慶祝，喜氣洋洋。

居民也仔細觀察龍泉井新貌，洗衣場以抿石鋪面、棚架圍籬更新美化、水井欄杆、落水槽整修、照明設備更新及出入巷道路面改善。青年藝術家謝弘志花費2個月實間，彩繪「南投市美景藝術牆」，並由書法大師李轂摩揮毫「飲水思源、龍泉福地」，藝術家洪易也設計「魚龍燈」妝點牆面，更有畫龍點睛效果，剛完工啟用的