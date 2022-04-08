聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投市龍泉井完工啟用 百年古井成探訪新景點
南投市百年龍泉井重新修繕今天啟用，原本簡單的井口和洗衣場經過修繕和彩繪，景觀煥然一新，南投市民也歡喜慶祝百年古井展現新風華，為南投市打造出巷弄美學新空間，為探索南投市增添更多樂趣。
龍泉井位在南投市龍泉寺後方，為天然湧泉水源豐沛冬暖夏涼，百年來成為南投市龍泉里居民重要的生活場景，婦女在井旁洗衣、洗菜，成為天然洗衣場，早年還有婆婆媽媽靠著為人洗衣，貼補家用。
但因歲月洗禮，古井周遭設施、頂棚年久失修、夜間照明不足，九二一地震時，井旁民宅受損牆面龜裂，都讓龍泉井顯的破舊，在縣議員張嘉哲、曾振炎等人建議下，南投縣長林明溱去年10月指示觀光處投入200萬元重新整修，並規畫讓龍泉井轉型成南投觀光新亮點。
龍泉井改善工程今天落成啟用，林明溱與縣議員曾振炎、張嘉哲、賴燕雪、南投市代會主席張惠卿、龍泉里長鄭木桂、社區理事長柯福榮參加，社區居民也以舞蹈、國樂慶祝，喜氣洋洋。
居民也仔細觀察龍泉井新貌，洗衣場以抿石鋪面、棚架圍籬更新美化、水井欄杆、落水槽整修、照明設備更新及出入巷道路面改善。青年藝術家謝弘志花費2個月實間，彩繪「南投市美景藝術牆」，並由書法大師李轂摩揮毫「飲水思源、龍泉福地」，藝術家洪易也設計「魚龍燈」妝點牆面，更有畫龍點睛效果，剛完工啟用的
林明溱說，龍泉古井經整體改善活化，成為探訪南投市的新亮點，縣府也將結合南投百年戲院、龍泉寺、稅務出張所、藍田書院等景點及美食小吃，打造南投市區輕旅行遊程，讓遊客探訪南投市尋幽訪勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言