中市加強控管三大污染源 AQI降幅六都第一

台中市屬盆地地形，易受氣候不良影響空氣品質，台中市環保局針對固定源優先管制，移動源及逸散源積極輔導，依據行政院環保署統計資料指出，空氣品質指標(AQI)從104年至110年平均值呈現下降，為六都改善降幅第一名。

環保局表示，台中市屬於盆地地形，最怕吹東風，導致境外汙染源降落，雖然台北市也屬盆地地形，但台中市內工業汙然源多，環保局局長陳宏益說，空污問題，持續從最大的排放量固定源優先管制、移動源及逸散源等次要污染源輔導為主，近幾年空品已大幅改善。

環保局表示，AQI代表空氣品質是否良好的指標，AQI值愈小，表示空品質愈佳。去年上半年受到長期乾旱及不利擴散天數偏多影響，導致AQI值略高於前年，但在市府持續推動各項空品改善措施下，AQI平均值仍維持在60以下，自前年起已連續連兩年低於60。

根據行政院環境保護署統計資料顯示，各縣市104年至110年的AQI平均值均呈下降趨勢，統計台中市108至110三年AQI年平均值為59.7，較104至107四年平均值70.3，減少15.1%，改善程度排名六都第一。

環保局指出，市府要求最大固定汙然源中火，減媒量從104年1795萬噸，持續減媒至110年降至1254萬噸，降幅高達541萬噸。另，移動汙染源，市府鼓勵汰換二行程機車、補助電動機車、電動公車上路等，持續推行。

環保局提醒，春季清明節、秋天雙十節前後，受到季節風轉換因素，容易有濃霧現象、能見度不佳，空氣品質受到地形及季節氣候影響，民眾欲掌握空品即時狀況，可至《環保局空氣品質監測網》，也可下載環保署「環境即時通」APP。