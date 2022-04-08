快訊

烏克蘭「布查慘案」：倖存者的地獄見證

直播／蔡英文視察喊話「減災」 指揮中心14時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市加強控管三大污染源 AQI降幅六都第一

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
依據行政院環保署統計資料指出，空氣品質指標(AQI)從104年至110年平均值呈現下降，台中市為六都改善降幅第一名。圖／台中市環保局提供
依據行政院環保署統計資料指出，空氣品質指標(AQI)從104年至110年平均值呈現下降，台中市為六都改善降幅第一名。圖／台中市環保局提供

台中市屬盆地地形，易受氣候不良影響空氣品質，台中市環保局針對固定源優先管制，移動源及逸散源積極輔導，依據行政院環保署統計資料指出，空氣品質指標(AQI)從104年至110年平均值呈現下降，為六都改善降幅第一名。

環保局表示，台中市屬於盆地地形，最怕吹東風，導致境外汙染源降落，雖然台北市也屬盆地地形，但台中市內工業汙然源多，環保局局長陳宏益說，空污問題，持續從最大的排放量固定源優先管制、移動源及逸散源等次要污染源輔導為主，近幾年空品已大幅改善。

環保局表示，AQI代表空氣品質是否良好的指標，AQI值愈小，表示空品質愈佳。去年上半年受到長期乾旱及不利擴散天數偏多影響，導致AQI值略高於前年，但在市府持續推動各項空品改善措施下，AQI平均值仍維持在60以下，自前年起已連續連兩年低於60。

根據行政院環境保護署統計資料顯示，各縣市104年至110年的AQI平均值均呈下降趨勢，統計台中市108至110三年AQI年平均值為59.7，較104至107四年平均值70.3，減少15.1%，改善程度排名六都第一。

環保局指出，市府要求最大固定汙然源中火，減媒量從104年1795萬噸，持續減媒至110年降至1254萬噸，降幅高達541萬噸。另，移動汙染源，市府鼓勵汰換二行程機車、補助電動機車、電動公車上路等，持續推行。

環保局提醒，春季清明節、秋天雙十節前後，受到季節風轉換因素，容易有濃霧現象、能見度不佳，空氣品質受到地形及季節氣候影響，民眾欲掌握空品即時狀況，可至《環保局空氣品質監測網》，也可下載環保署「環境即時通」APP。

空氣品質 台中市

延伸閱讀

中市環局回收PVC管變身道路吸塵器 路掃時間省7成

明年設空品維護區 環團批：空汙治理無效、下台道歉

影／響應Earth Hour 中市府今晚熄燈1小時

台電：燃氣機組上線隔年拆燃煤機組 盧秀燕：樂觀其成

相關新聞

埔里愛蘭交流道及周邊台14線 啟動全面監控亂丟垃圾

從去年底梅花、櫻花百花盛開期，正式宣告南投賞花季開跑，更有不少國人前往南投武嶺、清境、梅峰農場等賞花觀光勝地，沿途欣賞青...

全國身障運明起4天開賽 落實防疫「閉門賽」推線上看

111年全國身心障礙國民運動會明起4天在台中登場，台中市運動局表示，賽會防疫規劃比照國內大型綜合賽事，賽事採「閉門賽」方...

南投首座「國防部非營利教保中心」動土 預計9月招生

南投縣首座「國防部非營利教保中心」今天在南投市後備指揮部明德營區動土，將園區一樓層改建為幼兒園，提供幼兒室內活動空間，工...

南投市龍泉井完工啟用 百年古井成探訪新景點

南投市百年龍泉井重新修繕今天啟用，原本簡單的井口和洗衣場經過修繕和彩繪，景觀煥然一新，南投市民也歡喜慶祝百年古井展現新風...

中市加強控管三大污染源 AQI降幅六都第一

台中市屬盆地地形，易受氣候不良影響空氣品質，台中市環保局針對固定源優先管制，移動源及逸散源積極輔導，依據行政院環保署統計...

中市議員爭取培厚大甲溪高灘地邊坡 保護百公頃農田

台中大甲溪下游河道偏移，洪水沖掉北岸高灘地農田，市議員吳敏濟為保護近百公頃農田與堤岸，6年來會勘多次，去年再向台中市府爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。