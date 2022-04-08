中市議員爭取培厚大甲溪高灘地邊坡 保護百公頃農田

台中大甲溪下游河道偏移，洪水沖掉北岸高灘地農田，市議員吳敏濟為保護近百公頃農田與堤岸，6年來會勘多次，去年再向台中市府爭取1億9百萬元經費，疏濬河道也培厚高灘地北岸400公尺，培厚工程5月完成，疏濬及河心導正明年4月完工，今天現場會勘。

高灘地農民也是大安區農會理事黃益清表示，他在此耕種30多年，第一次遇到河道偏移釀成洪災沖走十幾公頃農田，以後只要每次大雨一來，大家就會害怕心血一夕之間化為烏有，他感謝吳敏濟議員積極關心農民的權益，持續爭取河心導正，讓溪水往河心流，更將高灘地沿岸加厚，保護農民的生命財產安全，以後就能安心耕種。

中市水利局副局長馬名謙指出，自從106年起梅雨造成大量農田流失，吳敏濟議員就召開多次現場會勘關心農民權益，議員爭取經費，109年起水利局就陸續進行大甲溪下游疏濬作業，成效顯著。

馬名謙說，去年再經吳敏濟議員爭取並於議會通過，總經費1億9百萬元，進行疏濬培厚工程，延續上次區段，往上游繼續延伸1.6公里，工程中利用疏濬挖取的砂石來培厚北岸高灘地長400公尺，最大寬度50公尺，高度5公尺的半月型範圍，預計5月完工，整體疏濬工程預計明年4月前可全部完工。