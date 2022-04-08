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2022小願享藝趣 台中海線三校陶藝聯展在清水眷村

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中清水小願文化創意協會，在清水眷村文化園區辦理「2022小願享藝趣」美展活動，今天開幕。圖／清水小願文化創意協會提供
台中清水小願文化創意協會，在清水眷村文化園區辦理「2022小願享藝趣」美展活動，今天開幕。圖／清水小願文化創意協會提供

台中清水小願文化創意協會為了推廣台中海線陶文化，今天在清水眷村文化園區辦理「2022小願享藝趣」美展活動，邀請鹿峰國小「湧泉鯉陶展」、清水國中「中社趣陶展」、中港高中「美術班陶展」及「琴所攝影展」一起展出，即日起至5月29日展出。

鹿峰國小位於鰲峰山所延伸的鯉魚山腳下，地下湧泉終年不絕，林美枝和陳郁嵐兩位老師帶高年級學生認識當地的地理特色，透過湧泉的意象而創作出流動畫與高溫燒製的鯉陶大軍，鹿峰國小黃美玲校長表示，湧泉鯉陶展引領大家了解鯉魚山的往事，續寫鯉魚山的傳奇。

清水國中資優資源班與中港高中國中部美術班跨校交流，一起踏查清水眷村的中社遺址、走讀鶯歌老街、陶瓷博物館，「中社趣陶展」由藝術家白宗平老師指導，模仿番仔園時期手工製陶技術，將土條加以捏製成形、壓印做成32件花器，清水國中曾育宗校長說，學生將自製花器搭配綠意盎然的植物，象徵平埔族生生不息、代代傳承。

中港高中國中部的「美術班陶展」共60件作品，第14屆美術班由王秋燕老師指導，以西方神話為題，雕塑出藝術與實用兼具的陶瓷作品，陳維真、蔡瑜老師指導第15屆美術班，以童話為題，指導學生們雕塑出各式作品，愛麗絲夢遊仙境、小紅帽、白雪公主與後母、糖果屋、科學怪人、傑克與魔豆、三隻小豬與大野狼、石中劍等故事中的代表人物或主題，在豐富的想像力、細膩的雕工與繽紛的釉下彩之交互作用下，譜出一個個神靈活現、充滿童趣的作品，中港高中校長簡焜鎰說，難得的海線三校聯展，思古新作嶄新「藝」，讓清水眷村「好趣陶」。

台中清水小願文化創意協會，在清水眷村文化園區辦理「2022小願享藝趣」美展活動，今天開幕。圖／清水小願文化創意協會提供
台中清水小願文化創意協會，在清水眷村文化園區辦理「2022小願享藝趣」美展活動，今天開幕。圖／清水小願文化創意協會提供
台中清水小願文化創意協會，在清水眷村文化園區辦理「2022小願享藝趣」美展活動，今天開幕。圖／清水小願文化創意協會提供
台中清水小願文化創意協會，在清水眷村文化園區辦理「2022小願享藝趣」美展活動，今天開幕。圖／清水小願文化創意協會提供

眷村 遺址

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