埔里愛蘭交流道及周邊台14線 啟動全面監控亂丟垃圾

從去年底梅花、櫻花百花盛開期，正式宣告南投賞花季開跑，更有不少國人前往南投武嶺、清境、梅峰農場等賞花觀光勝地，沿途欣賞青山綠水，但南投縣政府發現愛蘭交流道匝道口兩旁，卻時常堆積被民眾隨手丟出車外的垃圾，嚴重影響環境品質及遊客觀瞻，因而啟動監視器錄影，提醒用路人，若被拍下亂丟垃圾的畫面，將依廢棄物清理法最重可罰6000元。

環保局長李易書表示，南投縣好山好水好風景，歡迎國人前來賞花度假遊玩，但環境衛生須靠大家一同維護，經協調交通部高速公路局自2020年第一次架設監視器進行監控後，上下匝道兩旁垃圾量有明顯減少，高公局在下交流道後靠近台14線中潭公路路口，也已經於今年3月裝設監視器完畢，並進行啟用。