埔里愛蘭交流道及周邊台14線 啟動全面監控亂丟垃圾
從去年底梅花、櫻花百花盛開期，正式宣告南投賞花季開跑，更有不少國人前往南投武嶺、清境、梅峰農場等賞花觀光勝地，沿途欣賞青山綠水，但南投縣政府發現愛蘭交流道匝道口兩旁，卻時常堆積被民眾隨手丟出車外的垃圾，嚴重影響環境品質及遊客觀瞻，因而啟動監視器錄影，提醒用路人，若被拍下亂丟垃圾的畫面，將依廢棄物清理法最重可罰6000元。
環保局長李易書表示，南投縣好山好水好風景，歡迎國人前來賞花度假遊玩，但環境衛生須靠大家一同維護，經協調交通部高速公路局自2020年第一次架設監視器進行監控後，上下匝道兩旁垃圾量有明顯減少，高公局在下交流道後靠近台14線中潭公路路口，也已經於今年3月裝設監視器完畢，並進行啟用。
南投環保局指出，未來針對用路人加強取締，若在停等號誌時，搖下車窗，持續將車內垃圾順手丟出的陋習，將根據被拍下亂丟垃圾的畫面，即根據車牌對車主進行開罰，依廢棄物清理法最高可罰6000元，籲駕駛人千萬別貪圖一時之便，不僅讓荷包失血，同時破壞環境衛生；取締的同時，將更有效地在清掃頻率的部分，已請工務段人員每日進行一次道路外側清掃，以維持交流道下的道路整潔。
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