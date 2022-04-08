避免信眾借廁所碰壁 彰化號召大甲媽遶境「友善廁所」

國內新冠肺炎確診個案暴增，大甲鎮瀾宮大甲媽祖今天晚上起駕，明天將進到彰化轄內，沿線學校加強校園防疫，已有多校暫停校外民眾入內，為避免信眾有上廁所需求卻碰壁，彰化縣緊急提供大甲媽遶境「友善廁所」貼紙給願意開放廁所的店家，張貼於門口明顯處以供辨識，目前超商、加油站參與較踴躍，預計至少有150家店家加入。

大甲鎮瀾宮配合防疫措施，要求參加遶境民眾需打3劑疫苗，加上沿線宮廟有的宣布不煮食、不供食，也禁止打地鋪休息睡覺，年年跟著大甲媽祖遶境的林姓信眾說，今年不能鑽轎，人潮一定少很多，再加上疫情狀況，一般民宅更不可能讓人借住，上廁所也不知道會不會碰壁，種種不便下，跟隨的人勢必減少。

彰化縣府環保局指出，近日疫情升溫，影響民眾提供廁所意願，為讓民眾上廁所無礙，已先徵詢四大超商的總公司，都傾向在大甲媽祖遶境期間請超商開放廁所，加油站的意願也高；今天會針對大甲媽回程的彰化市大埔路了解店家意願，幫貼「大甲媽友善廁所」標示。

超商業者指出，在沒有三級警戒後，早已恢復廁所給民眾使用，現在也不會特別限制，且民眾進出也可增加消費。