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影／大甲媽今晚起駕 資深警：今年最輕鬆也最危險

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境今晚起駕，今天早上已有民眾進廟參拜。記者游振昇／攝影
大甲媽遶境今晚起駕，今天早上已有民眾進廟參拜。記者游振昇／攝影

大甲媽9天8夜遶境今晚11點起駕，今天早上已有信徒陸續進廟參拜，廟方人員不斷廣播提醒，今天進廟要帶廟方發放的「疫苗3 ok」卡，一名資深警察說，今年因疫情等因素影響，今天參加遶境人數應該會明顯減少，也沒有總統等維安任務，是最「輕鬆」的一年，但新冠肺炎本土疫情升溫，卻也是最「危險」的一次。

大甲鎮瀾宮今天仍會發放「疫苗3 ok」卡，今天早上8點到凌晨1點，在大甲區蔣公路德美百貨前，即鎮瀾宮出口右側路口，明天上午9點到中午1點，在追分火車站也接受民眾申請。

今天早上7點多，陸續有信徒從全省各地到鎮瀾宮參拜，許多人拿著進香旗，綁好符令後到媽祖神像前稟告，今晚會提早起程步行，避免群眾。

一名資深警察說，今年協助大甲媽交通勤務，因為沒有總統和副總統等人到場，維護秩序和安全任務相對單純，今天早上觀察，今年參加遶境的人應該會減少，許多信徒說，自己雖已打滿3劑，但為了自己和大家安全，今年決定不參加，資深警察說，但是疫情升溫，昨天本土案例已增加到382人，現場執勤人員風險也增大。

大甲媽遶境今晚起駕，今天早上已有民眾進廟參拜。記者游振昇／攝影
大甲媽遶境今晚起駕，今天早上已有民眾進廟參拜。記者游振昇／攝影
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大甲媽遶境今晚起駕，今天早上已有民眾進廟參拜。記者游振昇／攝影

警察 遶境 疫情

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