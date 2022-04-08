影／大甲媽今晚起駕 資深警：今年最輕鬆也最危險

大甲媽9天8夜遶境今晚11點起駕，今天早上已有信徒陸續進廟參拜，廟方人員不斷廣播提醒，今天進廟要帶廟方發放的「疫苗3 ok」卡，一名資深警察說，今年因疫情等因素影響，今天參加遶境人數應該會明顯減少，也沒有總統等維安任務，是最「輕鬆」的一年，但新冠肺炎本土疫情升溫，卻也是最「危險」的一次。

大甲鎮瀾宮今天仍會發放「疫苗3 ok」卡，今天早上8點到凌晨1點，在大甲區蔣公路德美百貨前，即鎮瀾宮出口右側路口，明天上午9點到中午1點，在追分火車站也接受民眾申請。

今天早上7點多，陸續有信徒從全省各地到鎮瀾宮參拜，許多人拿著進香旗，綁好符令後到媽祖神像前稟告，今晚會提早起程步行，避免群眾。