「廖老大」曾到南投找賽道？ 公所回應讓飆車族哭了

台灣賽車教父「廖老大」廖志賢與大陸網紅「HG杰爺」楊永杰（杰尼龜）的賽車之爭引發關注，「打龜號」賽道也成焦點，今傳出，國道6號埔里交流道旁防汛道路也曾被納入考量；對此，埔里鎮公所表示，並未接獲相關路權申請，不過該路段筆直，常有駕駛違規競速、甩尾，已規劃在道路中央增設反光防撞桿遏止。

網稱「廖老大」的埼玉國際公司負責人廖志賢因不滿「杰尼龜」楊永杰的一句「台灣沒有快車」，雙方在網路約戰，也引起各界關注；而廖率隊打造的「打龜號」昨進行0至400公尺直線加速實測，而3趟「零四加速實測」不僅跑出8.72秒，3趟秒數也都勝過楊永杰的8.93秒，直接打趴對方，也成功證明台灣賽車水準。

不過，「打龜號」昨在風車大道實測，因現場側風、路面有減速標線、賽道後段上坡等賽道狀況，以及先前為尋覓合適場地一波三折，也成討論焦點；今就傳出，國道6號埔里交流道旁的眉溪防汛道路因全長約1.5公里，且該路段為筆直4線道，也被納入賽道考量，透過議員助理向公所、警方徵詢使用路權及可行性。

對此，埔里鎮公所表示，並未接獲相關路權申請，且該防汛道路銜接國6埔里交流道、中正路、西安路等幹道，屬重要道路，並不適合長時間封路活動，封路也恐影響國道通行；而其道路雖筆直，但仍有上坡處路段，並劃設跳動減速標線，也非絕佳的賽道選擇。