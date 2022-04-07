欲換「3 OK卡」信眾注意 大甲鎮瀾宮再開這些地點兌換

國內新冠肺炎確診數急速攀升，今天本土病例更突破3百人，大甲鎮瀾宮配合疫情指揮中心規定，要求參與遶境的工作人員、信眾、採訪媒體等，都需注射完3劑疫苗，憑黃卡領「3 OK識別證」，自2日開始，已有超過2萬名信眾領取。

大甲鎮瀾宮除了近幾日定點兌換「3 OK識別證」外，也隨著9天8夜的遶境行程，選出特定地點、時間，開放民眾前往兌換「3 OK識別證」。廟方也發文提醒信眾，記得以「小黃卡正本」或「施打疫苗電子憑證(不可拍照或截圖)」，並須由「本人」攜帶「身分證件正本」到場辦理，無代領制。

兌換「3 OK識別證」日期時間、地點如下：