欲換「3 OK卡」信眾注意 大甲鎮瀾宮再開這些地點兌換
國內新冠肺炎確診數急速攀升，今天本土病例更突破3百人，大甲鎮瀾宮配合疫情指揮中心規定，要求參與遶境的工作人員、信眾、採訪媒體等，都需注射完3劑疫苗，憑黃卡領「3 OK識別證」，自2日開始，已有超過2萬名信眾領取。
大甲鎮瀾宮除了近幾日定點兌換「3 OK識別證」外，也隨著9天8夜的遶境行程，選出特定地點、時間，開放民眾前往兌換「3 OK識別證」。廟方也發文提醒信眾，記得以「小黃卡正本」或「施打疫苗電子憑證(不可拍照或截圖)」，並須由「本人」攜帶「身分證件正本」到場辦理，無代領制。
兌換「3 OK識別證」日期時間、地點如下：
4月8日，上午9時至9日凌晨1時
德美百貨前
台中市大甲區蔣公路108號
4月9日，上午9時至下午13時
追分火車站
台中市大肚區王田里追分街13號
4月10日，上午9時至下午13時
溪州鄉舊眉村 聖安宮
彰化縣溪州鄉登山路四段28號
4月11日，上午9時至下午13時
元長內寮村 無極聖殿
雲林縣元長鄉內寮村好收5之6號
4月12日，上午9時至下午13時
新港公園
嘉義縣新港鄉公園路
4月13日，上午9時至下午13時
7-11 宇宸門市
雲林縣虎尾鎮清雲路770號
4月14日，上午9時至下午13時
埤頭鄉合興村 合興宮
彰化縣埤頭鄉斗苑西路329號
4月15日，上午9時至下午13時
花壇鄉橋頭村 聖惠宮
彰化縣花壇鄉花轎街119號
4月16日，上午9時至下午13時
沙鹿區長春路 義聖宮
台中市沙鹿區長春路1號
回鑾日，上午9時至下午13時
大甲區農會(順天辦事處)
台中市大甲區順天路211號
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