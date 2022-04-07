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與張惠妹演唱會有關？台北小巨蛋驚見確診足跡急清消

欲換「3 OK卡」信眾注意 大甲鎮瀾宮再開這些地點兌換

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
大甲鎮瀾宮也隨著9天8夜的遶境行程，選出特定地點、時間，開放民眾前往兌換「3 OK識別證」。圖／翻攝自大甲鎮瀾宮粉絲團
大甲鎮瀾宮也隨著9天8夜的遶境行程，選出特定地點、時間，開放民眾前往兌換「3 OK識別證」。圖／翻攝自大甲鎮瀾宮粉絲團

國內新冠肺炎確診數急速攀升，今天本土病例更突破3百人，大甲鎮瀾宮配合疫情指揮中心規定，要求參與遶境的工作人員、信眾、採訪媒體等，都需注射完3劑疫苗，憑黃卡領「3 OK識別證」，自2日開始，已有超過2萬名信眾領取。

大甲鎮瀾宮除了近幾日定點兌換「3 OK識別證」外，也隨著9天8夜的遶境行程，選出特定地點、時間，開放民眾前往兌換「3 OK識別證」。廟方也發文提醒信眾，記得以「小黃卡正本」或「施打疫苗電子憑證(不可拍照或截圖)」，並須由「本人」攜帶「身分證件正本」到場辦理，無代領制。

兌換「3 OK識別證」日期時間、地點如下：

4月8日，上午9時至9日凌晨1時

德美百貨前

台中市大甲區蔣公路108號

4月9日，上午9時至下午13時

追分火車站

台中市大肚區王田里追分街13號

4月10日，上午9時至下午13時

溪州鄉舊眉村 聖安宮

彰化縣溪州鄉登山路四段28號

4月11日，上午9時至下午13時

元長內寮村 無極聖殿

雲林縣元長鄉內寮村好收5之6號

4月12日，上午9時至下午13時

新港公園

嘉義縣新港鄉公園路

4月13日，上午9時至下午13時

7-11 宇宸門市

雲林縣虎尾鎮清雲路770號

4月14日，上午9時至下午13時

埤頭鄉合興村 合興宮

彰化縣埤頭鄉斗苑西路329號

4月15日，上午9時至下午13時

花壇鄉橋頭村 聖惠宮

彰化縣花壇鄉花轎街119號

4月16日，上午9時至下午13時

沙鹿區長春路 義聖宮

台中市沙鹿區長春路1號

回鑾日，上午9時至下午13時

大甲區農會(順天辦事處)

台中市大甲區順天路211號

台中市 遶境 鎮瀾宮

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