台中海線警總動員 全面應對大甲媽遶境交通、治安狀況

台中大甲媽祖遶境將於明晚23時起駕，鑾駕將從大甲鎮瀾宮起駕，途中也將經過清水、沙鹿等區；為因應大量人潮湧入轄區，大甲、清水警分局總動員，為遶境期間的交通、治安狀況，做好萬全準備。

大甲警分局后里所與在地后里民防分隊，為大甲媽出巡做出貼心、完善的準備，數天前先已做好交通指揮特訓，為了能讓媽祖神轎、虔誠信徒們有最安全的遶境體驗。

后里所長李建興表示，基於過往大甲媽遶境經驗，信眾在數萬的人潮中，往往較易迷失方向；因此除了必備的「3OK卡」、做好防疫的準備外，今年特別訓練交通指揮動作，讓信眾能夠一目了然遶境方向。

「大甲媽是我們后里人的信仰中心」后里民防分隊長張文仁表示，往例大甲媽祖遶境時，我們后里區的警民一定踴躍參與交通疏導安全維護，「這是榮耀媽祖、也是榮耀自己的最好機會」。

大甲媽遶境途中，將會引入大量人潮通過清水、沙鹿區，清水警分局為此「全局總動員」，投入全體警、民力、志工，由分局長游永中全程擔任指揮官，2名副分局長擔任分區指揮官，各所轄區所長擔任小區協調官，並規劃護轎組、機動組、交通組、安全維護組等，加強防制暴力衝突事件以及趁機扒竊行為，並將交通衝擊減輕至最低。

警方表示，另因應人潮大量湧入，將隨鑾轎的行進，機動實施交通管制及調撥車道，屆時請各用路人遵照告示牌並配合員警指揮，以保障香客信眾安全與維護交通順暢；各沿線派出所也協請轄內志工，選定適當處所發放宣導品實施預防犯罪宣導，祈求遶境活動在媽祖慈悲心庇佑下，一切順利平安。