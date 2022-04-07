真是賠錢貨？ 南投縣廣徵民意要出招救「綠雕園區」

南投縣政府斥資3千萬元改造國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，今年春節前啟用免費試營運，但來客狀況不佳，至今無法收費，為此徵詢遊客意見，多數認為休憩設施太少，擬增加遊具、策展等亮點措施，盼能提高遊園誘因。

國六國姓交流道「橋聳雲天」因匝道線形優美曾獲選「公路八景之首」，縣府認為具觀光潛力，以每年68萬元向高公局租用約9公頃土地打造為「綠雕園區」，但3年斥資3千萬元施工，期間無收入，一度遭地方及民代質疑恐淪「賠錢貨」。

縣府為此加緊趕工，並於今年春節前啟用試營運，開放民眾免費入場，未料開園已3個多月，期間歷經春節、228、清明等連假，粗估入園數卻不到5萬人次，來客狀況不佳，所以至今仍無法收費，而為扭轉現況也廣徵遊客意見盼進行改善。

對此，農業處表示，綠雕園區試營運期雖有連假，但因國內疫況蔓延、連假氣候欠佳、吸客誘因不足等因素，導致整體成效待加強，而為改善則持續收集遊客意見，多數人認為休憩設施及場域不足，導致停留時間短，須有亮點設施遊客停留。

農業處長陳瑞慶也說，因園區內多為靜態園藝展示，且仍有不少綠地空間，反觀供孩童放電的遊戲區僅一處，明顯不足，就有家長反映建議可擴大增設遊憩設施，目前也朝這部分去評估規劃，並加強行銷季節性活動，盼拉長遊客入園停留時間。