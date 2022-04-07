大甲媽明天起駕 中警出動2400人防脫序

一年一度的大甲媽祖遶境將在明晚起駕，為期9天8夜，沿途行經台中大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚，南下前往嘉義新港奉天宮，因適逢例假日，預估將吸引數萬熱情信眾爭睹，台中市警局已安排2400名警力安全維護、交通疏導及防疫作為，如有違法脫序或搶轎等暴力滋事行為，警方將依法究辦。

台中市警察局長蔡蒼柏局長說，遶境期間動員2400名警力，除有各分局及大隊警力執行安全維護及周邊交通疏導，並加派保安警察大隊特勤中隊、刑警及機動保安警力強化鑾轎安全維護，呼籲信眾「不鑽轎腳(稜轎腳)、不搶轎、理性虔誠祈福」，如有違法脫序或搶轎等暴力滋事行為，警方將當場逮捕，並依刑法等相關法令嚴懲究辦。

市警局表示，遶境活動期間交通疏導管制，設有行人徒步區、禁止汽車進入區及道路封閉路段，建議民眾參與遶境進香活動盡量搭乘台鐵火車，將車輛停放於台鐵中部海岸線（海線）大甲站周邊各站，再搭乘台鐵區間班車，下大甲站步行3至5分鐘即可抵達鎮瀾宮。既可欣賞海線鐵路風光，又可避開車潮。搭乘高鐵則於台中站內步行至台鐵新烏日站，轉搭台鐵區間班車到達大甲站。如自行開車前往請配合現場員警指揮，並將車輛停放於停車場，勿任意停放路旁影響交通。

市警局在遶境活動期間，製作固定及手持防竊LED燈，針對轄內易發生竊盜案件路段、地點，張貼防竊宣導告示標語，請民眾勿將貴重物品放置車上，同時也規畫蒐證檢扒小組，在人潮密集度高的地方梭巡；另設置「警察服務站」加強防竊宣導，提醒民眾注意隨身攜帶物品，注意自身財物安全。

市警局表示，因應新冠肺炎疫情(COVID-19)，請信眾遵照中央疫情指揮中心發布防疫規定，全程佩戴口罩及保持社交距離。應「居家隔離」、「居家檢疫」或「自主健康管理」者，請勿參加遶境活動。大甲鎮瀾宮為配合防疫，亦宣布遶境活動「不開放鑽鑾轎祈福、不能邊走邊吃」等措施，且參加進香遶境活動，必須完整接種3劑疫苗，經廟方發給識別證，方能參與。