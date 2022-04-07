舊機場變中央公園 「飛」的森林窩窩遊戲場年底完工

台中市水湳經貿園區幅員廣大，園區內中央公園生態豐富，台中市議員張廖乃綸爭取打造大型親子公園，昨邀西屯區里長與市府建設局等單位會勘，市府表示，正規畫融入飛行主題的森林窩窩遊戲場，預計今年底前完工。

市議員張廖乃綸說，台中是全國第二大城，應規劃更具指標的大型特色公園，讓孩子們有多元的遊樂活動及多樣化的身心感官體驗。她認為，中央公園的條件極好，前身是水湳機場舊址規劃，是全國市區內最大的公園，可及性高，中央公園目前有多樣化地景，適合生物棲息。

張廖乃綸指出，水湳經貿園區占地遼闊應善加規劃利用，她已爭取在花博開幕地設置萬坪「陽光球場」完工後可以讓年輕朋友熱情打球運動。去年4月也在質詢場合，建議市府更加快腳步在中央公園內打造大型親子公園。

市府建設局表示，中央公園生態豐富，市府設計打造「森林窩窩遊戲場」遊戲場域與自然結合，增加冒險及刺激特色。導入「飛」的遊戲，符合基地前身機場場域的概念，更導入「遊戲窩」讓兒童以窩為基礎創造各種創意好玩的遊戲。全區以無階梯設計，適合全齡、身障者的遊戲設施。工程進入基本設計階段，預計今年6月開工，12月完工。

當地十幾位里長也到場會勘關切，並建議遊戲場周邊應妥善設置廁所及動線，並考量共融性且注重各種族群使用公平性，規劃身障盪鞦韆，年齡區分並應標示清楚，此外也建議設置滑行遊戲及親水式遊戲(如水畫牆)等設施，重視遊具安全性，周邊環境危險因素(如蜂、蛇)也須注意，並設置安全警示措施等。