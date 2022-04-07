大甲媽遶境明起駕 光田醫院備「遶境大補帖」提醒民眾

大甲媽遶境將於明晚登場，但國內疫情尚未降溫，鎮瀾宮廟方實施嚴格管制，防範疫情擴散；光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫製作「遶境大補帖」，呼籲民眾若真想要陪媽祖走一段、為疫情祈福，就要做好防疫各式準備，並務必配合防疫措施，打滿3劑疫苗、換3 OK證。

嚴可倫提到，不同於往年建議，因應尚未穩定的疫情，疫苗未施打3劑，準備再多裝備都無法跟隨隊伍，所以出發前務必完成3劑疫苗的施打、並且憑小黃卡向廟方領取「疫苗3 OK」識別證，方能參與遶境的隊伍移動。

除了最基本的防疫用途，宗教盛事很常見的香灰、煙霧，都易造成口鼻不舒服，配戴口罩則可以大大降低不適感，建議民眾可依照自己預計參與天數，加上預備用量（髒了、溼了）來準備口罩；此外也可準備耳塞放口袋，避免鞭炮聲音量太大，造成聽力傷害。

健保卡記得帶！嚴可倫表示，遶境期間，沿路都有熱情信眾，提供充足食物、飲水，不會有太多的花費；但身體萬一不適需要就醫，卻發現忘了帶健保卡，日後還需跑一趟醫院辦理退費，相當麻煩；此外萬一疫苗識別證找不到，也可出示健保卡上疫苗貼紙，證明接種紀錄。

食物、水、衣物、睡袋、帳篷、雨衣、環保杯、常用藥物等等，往往重量不輕，長時間下來不論背著或是手提，勢必導致肩頸、甚至下肢關節的疲累不適；因此有經驗的信徒多會自備輕便的小推車，讓路程更輕鬆舒適。

熱情的信眾，都喜歡「鑽轎底」來保平安，甚至出現「搶轎」來討吉利，但在疫情期間往往可能造成信眾的群聚、密度太高，將有使疫情升溫的隱憂。因此建議雙手合十取代「搶轎、鑽轎」，心誠則靈又能兼顧防疫。

以往遶境過程中的大鍋菜，是最令人期待的項目之一，因為眾人齊聚，互相關心、打氣，店家熱情的烹煮、上菜，氛圍溫馨感人，但一樣是礙於疫情，必須配合使用餐盒等方式讓信眾可以減少群聚、共食，同時也避免邊走邊吃。