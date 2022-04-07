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大甲北堤東路自行車道今啟用 盧秀燕：享受騎在稻田中
台中市政府觀光旅遊局投入1990萬元建置「大甲北堤東路自行車道」今舉行啟用儀式。市長盧秀燕表示，歡迎大家來享受稻田中的自行車道，全長1.1公里，盼吸引更多人到大甲騎自行車、賞美景。
盧秀燕表示，市府積極打造自行車道，台中目前有96條、共700多公里。最新完成的「大甲北堤東路自行車道」不到1年即完工，經過田園小徑，歡迎民眾來打卡當網美。
特別的是這條自行車道周邊種植稻田、芋頭、蔬菜，配合農民需求，車道設計上承重量較大，允許農機具經過。
觀光旅遊局長韓育琪指出，「大甲區北堤東路自行車道」利用現地自然景觀資源，規劃舒適安全的堤頂自行車專用道、田園小徑自行車道。
韓育琪表示，市府建構更完善的海線自行車道路網，東連后里、豐原，西連松柏漁港，北連苗栗縣，南連大安濱海自行車道，創造自行車生活圈的觀光經濟。
大甲北堤東路自行車道的規劃貼近周邊農作需求，特別設置「自行車道田園共用道」部分路段設計考量讓農機具通行，路基鋪設可承受農機具重量，維護既有機能。
其中規劃3處休憩新亮點，包括「舊大安溪橋自行車牽引道」「芋稻休憩廣場」「貪食芋田廣場」其中芋稻休憩廣場以周邊農作芋頭田及稻田取名，廣場鋪面色彩融合附近農作顏色進行設計，達到與周邊環境相輝映；貪食芋田廣場則以遊戲元素設計地坪迷宮，適合好友相揪騎乘或親子同遊。
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