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巨蛋受矚目 中市府首邀檢廉調成立「廉政平台」防弊

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中巨蛋模擬圖。圖／新聞局提供
台中巨蛋模擬圖。圖／新聞局提供

台中市巨蛋體育館興建工程」指標大案將展開招標作業，台中市政府邀請外部檢廉調單位，昨正式成立「廉政平台」防弊，未來透明公開資訊，減少工程履約爭議，讓巨蛋孵化更完善。

市長盧秀燕上任後啟動台中巨蛋計畫，回歸14期重劃區環中路一段、榮德路西南側用地，占地6.95公頃，市府計畫投入總經費65億元，預計今年7月動工興建，2026年竣工，未來營運以促參方式引進專業團隊經營。全館可容納1.55萬觀眾席以上的台中巨蛋，包含符合國際標準的主場館、副場館、實驗小學及附屬事業。

台中巨蛋從設計初期備受矚目，建設局昨舉行招標說明會，副秘書長陳如昌宣布，市府與檢廉調成立廉政平台。法務部廉政署主秘簡美慧表示，法務部廉政署與中市府共同成立廉政平台，預防重大採購風險，打造廉能採購環境。市府政風處長詹政曇、法務部調查局台中市調查處組長戴靖惠、台灣台中地方檢察署檢察官林思蘋均出席。

建設局長陳大田說，台中巨蛋重大工程涉及層面更廣大，工程執行各階段風險多，他認為防弊很重要，市府從工程起始階段導入廉政平台，藉檢察體系、廉政團隊等外部監督機制，減少工程採購爭議，確保公共工程品質。

都發局長黃文彬指出，台中巨蛋是台日跨國合作建築，導入大甲藺草編織元素，將成為台中特色建築，完工將提供市民運動的體育場館外，另舉辦國際級運動賽事、表演團體、大型國際會議活動等優質場所。

運動局長李昱叡說，台中巨蛋完工後可辦理籃球、排球、羽球、網球、五人制足球比賽，也可作為擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等國際技擊運動專業賽事場地，還可提供大型展演的多元場域，讓大型賽事、表演來台中。

台中市政府邀請外部檢廉調單位，昨正式成立「廉政平台」防弊。圖／台中市建設局提供
台中市政府邀請外部檢廉調單位，昨正式成立「廉政平台」防弊。圖／台中市建設局提供

法務部 台中市 建築

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