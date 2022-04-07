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考量縣民參加大甲媽遶境 南投縣加開4大鄉鎮周末接種站

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
信眾參加大甲媽宗教遶境活動，南投衛生局籲信眾要學會自保，特別是接種第三劑疫苗不能少。圖／南投衛生局提供
信眾參加大甲媽宗教遶境活動，南投衛生局籲信眾要學會自保，特別是接種第三劑疫苗不能少。圖／南投衛生局提供

國內COVID-19本土疫情持續延燒，Omicron新型變異株本土感染人數，單日暴增約計300餘例，南投衛生局表示，宗教盛事大甲媽祖明天起開始遶境，考量到南投縣有不少信眾也會參加遶境活動，籲信眾要學會自保，特別是第三劑疫苗不能少，因為依據中央疫情指揮中心估計4月中旬為疫情高峰期，並持續延燒2至3個月，決定本周末再加開4大鄉鎮疫苗接種站。

局長陳南松表示，新型變異株持續升溫，單日本土病例皆為破300例，隨著媽祖繞境即將來臨，恐成新冠疫情溫床，因確診感染人數遽增，恐造成社區流行大爆發，中央要求參加人員至香客皆須打滿三劑新冠疫苗才可參加繞境活動，並提供現場直播避免人潮擁擠，禁止邊走邊吃、不分食、禁止鑽轎底、不搶轎及全程需配戴口罩等規定。

南投衛生局提醒，參加遶境活動前打滿3劑新冠疫苗，廟方可準備疫苗接種滿3劑識別證，讓參與活動的民眾出示「數位新冠病毒健康證明」或提供其他疫苗證明，可向廟方領取識別證，是避免感染COVID-19及降低因感染造成重症、住院或死亡風險最有效的方法。

南投縣除86家合約院所持續開設新冠疫苗接種門診外，並於假日在南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮4大鄉鎮開設疫苗接種站，呼籲所有符合資格，但尚未接種新冠疫苗民眾盡速前往接種，保護自己，保護他人。

陳南松說，Omicron新冠病毒傳播速度快，感染者99.8%為輕症或無症狀者，可傳染期約7至10天，請民眾務必做好自我健康管理，倘發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨癢等不適症狀，請儘速就醫，或洽詢南投縣政府衛生所防疫專線049-2220904。

信眾參加大甲媽宗教遶境活動，南投衛生局籲信眾要學會自保，特別是接種第三劑疫苗不能少。圖／南投衛生局提供
信眾參加大甲媽宗教遶境活動，南投衛生局籲信眾要學會自保，特別是接種第三劑疫苗不能少。圖／南投衛生局提供

新冠疫苗 南投 衛生局

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