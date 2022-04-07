教授控中市府監督鎮瀾宮不作為 市府：勿射箭再畫靶

大甲鎮瀾宮遶境進香明晚起駕，中台灣教授協會今開記者會，民進黨團提鎮瀾宮董監事改選專案報告，議會卻未通過，指市府不作為並呼籲議長收回成命， 讓大甲鎮瀾宮案子重回專案報告。前信徒代表易錦隆等人呼籲把鎮瀾宮還給大甲民眾，市府表示，鎮瀾宮財務收支皆經會計師合法簽證，未發現缺失，相關人士勿先射箭再畫靶，混淆視聽。

議會3月30日程序委員會，民進黨團提出專案報告，從大甲鎮瀾宮董監事選舉爭議談市府督導各宗教團體制度的缺失，在場藍綠委員各提正反意見，主席宣布不列入專案報告。

中台灣教授協會今在台中市議會民進黨團召開記者會，理事長黃正聰說，中台灣教授協會指出大甲鎮瀾宮是具指標性宗教團體，但爭議事件頻傳，市府本應主動督導，為民眾釋疑。他認為合法督導並非侵犯宗教自由，市府訂台中市政府審查宗教財團法人設立許可及監督要點，有法可管，卻怠惰不作為。

大甲鎮瀾宮前信徒代表易錦隆、退休國小校長李順涼、沙鹿人士陳奇勳受邀列席，易錦隆指市府有法不監督，大甲人募建的鎮瀾宮改成財團法人，市府說法是掩護董事長顏清標，非常不可取，呼籲議長收回成命，議會應加強監督。

海線居民陳奇勳說，鎮瀾宮20多年財務都是2億9千萬，為何鎮瀾宮不能監督，不讓市府提專題報告，莫非心裡有鬼？他要求民進黨團鍥而不捨繼續追。

台中市議會表示，此決議是尊重議事規則，尊重議員共識為原則。市府指出，民政局依法監督台中市宗教財團法人，鎮瀾宮歷年文件都報民政局備查，財務收支皆經會計師合法簽證，迄今未發現缺失。

民政局指出，市府尊重宗教團體自治發展，依法對寺廟及宗教財團法人從事行政監督輔導作為，以利健全運作，鎮瀾宮的董監事選舉如有不合法也屬私權爭議，可循民事法律途徑解決，這是法院向來的見解。中台灣教授協會指稱中市府未盡監督之責，實有欠公允，呼籲相關人士勿再以訛傳訛，先射箭再畫靶，混淆社會大眾視聽。