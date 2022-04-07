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大甲媽遶境 彰化市中山路南下車道將封閉

中央社 / 彰化7日電

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動明天展開，彰化警方指出，媽祖鑾轎4月9日進入彰化時，彰化市中山路3段南下車道將封閉；媽祖回程時，大村及永靖鄉中山路段也會視車流調撥北上車道。

台中大甲鎮瀾宮明天起展開為期9天8夜遶境活動，大甲媽鑾轎明晚11時起駕，沿路行經台中市、彰化、雲林及嘉義等4縣市。

彰化縣警察局今天發布新聞指出，媽祖鑾轎預計4月9日上午11時進入彰化市，展開遶境活動，為因應跟隨媽祖湧進的大批人潮及車潮，警方規劃大甲媽進入彰化時，彰化市中山路3段南下車道將封閉管制。

大甲媽鑾轎10日在南彰化地區遶境時，大村鄉及永靖鄉中山路段，將視車流狀況調撥北上內車道，供南下前往北斗車輛行駛。

至於大甲媽鑾轎要從彰化返回台中時，彰化警方規劃，4月15日大村鄉慶安路口至中山路1段6巷口、永靖鄉功垂橋至中山路1段34巷口，將視車流調撥南下內車道，供北向往彰化車輛行駛；員警也會在彰化市中山路1段、中央路口、中山路3段以及彰南路口南下路段，實施交通管制，管制人車進入彰化市區。

警方呼籲，大甲媽遶境彰化期間，都會派出員警引導開車騎機車的民眾行駛替代道路，呼籲民眾聽從員警指揮，避開車流。

遶境 大甲媽

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