大甲媽將遶境 雲林警籲信眾不摸、不抬、不鑽轎

大甲媽祖將於明天起駕，進行9天8夜的遶境活動。雲林縣警察局今天呼籲參與遶境信徒，不摸轎、不抬轎、不鑽轎底，做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作。

雲林縣警察局今天發布新聞稿表示，大甲媽祖遶境沿途經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，全程約340公里，但每年遶境都會發生零星搶轎及暴力衝突事件，縣警局已召開專案會議，並邀轄內主要宮廟、陣頭等代表協調、約制。

縣警局公關科長張金賜告訴中央社記者，除防止衝突事件，警方也配合大甲鎮瀾宮防疫要求，勸導信眾不摸轎、不抬轎、不鑽轎底，時時會有警力在轎旁嚴格看管、勸導。

張金賜強調，大甲媽祖進入雲林縣轄期間，將動員警察局刑警大隊及西螺、虎尾分局等單位警力，全程執行護轎、周邊交通疏導勤務及防竊工作，確保媽祖遶境活動順利進行。