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大甲媽遶境將起駕 顏清標盼中央明確防疫指導協助

中央社 / 台中7日電

大甲鎮瀾宮遶境將於明晚11時起駕，鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，廟方嚴密準備，並要求需打滿3劑疫苗，但畢竟廟方不是防疫專家，希望中央可以做出明確指導與協助。

大甲鎮瀾宮媽祖將於8日晚上11時起駕，展開9天8夜的遶境活動，由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未趨緩，顏清標上午在鎮瀾宮廟埕接受媒體聯訪，說明廟方防疫措施。

顏清標表示，大甲媽遶境每年都有數百萬人參加，因應疫情，廟方尊重專業，一切遵照中央流行疫情指揮中心與衛福部長陳時中的指引為原則，遶境辦理或不辦理都遵照中央指示安排。

顏清標指出，今年配合政府防疫指引，隨時做停辦的原則下，為了舉行遶境嚴密準備，要求信徒打滿3劑疫苗，也不共食，提供盒裝餐食，不邊走邊吃，信眾全程戴口罩，昨天陳時中宣布維持正常生活，遶境不延後也不取消，讓許多信眾鬆了一口氣。

顏清標認為，在防疫上廟方不是專家，疫情指揮中心才是內行，到目前為止，雖然廟方以最嚴密的標準自我要求，希望中央能在辦理遶境上做出明確指導與協助，畢竟每年遶境都有數百萬人參加，如何確保信眾健康安全及兼顧信眾對信仰的心靈慰藉，希望中央有明確的態度，並且在當中扮演角色。

至於明天的起駕，顏清標強調，宗教歸宗教，政治歸政治，所有要參與遶境活動的各黨各派，廟方都歡迎。他最後呼籲，請參加者一定要打滿3劑疫苗，而廟方提供的2萬張疫苗安心卡早已發完。

遶境 顏清標 疫情

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