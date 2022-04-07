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「大甲媽政治學」明晚起駕再現？顏清標：各黨派都歡迎
大甲媽將於明天深夜起駕，往年政治大咖皆會前來台中接駕，恭送媽祖出門遶境，今年又逢選舉年，會有哪些政治人物出席，大甲鎮瀾宮董事長顏清標僅表示，媽祖是大家的，宗教歸宗教，政治歸政治，所有要參與遶境活動的，不管各黨各派我們都歡迎。
大甲媽將於明晚起駕，展開為期9天8夜的遶境行程，今年適逢選舉年，「媽祖政治學」又浮上檯面；但今年歷經台中第二選區立委罷免、補選案，是否會有人政治人物出席？顏清標則說，媽祖是慈悲的、是大家的，宗教歸宗教，政治歸政治，所有要參與遶境活動的，不管各黨各派人士我們都歡迎。
顏清標也說，媽祖是屬於全民的，所有的信眾，把關著全台2300萬人健康的衛福部，也是大家的，希望在媽祖庇祐下，大家都能跟媽祖同心，一起走出這300多公里的遶境活動。
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