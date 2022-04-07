曾獲百面三鐵金牌 退役長青選手做這事用不上健保卡

「運動健身」印證在彰化縣溪湖鎮98歲鎮民黃拈身上，拿出長年從事農務累積的力氣，65歲到84歲之間參加國內外三鐵競賽獲得100面金牌，從運動場上退役後，她把打掃環境當作運動，繳健保費當作做公益。今天鎮長黃瑞珠提前祝賀黃拈母親節快樂，並呼籲民眾效法黃拈保持運動習慣，「健康呷百二」。

黃拈19歲憑媒妁之言嫁給同庄的黃丁成，婚後生育三男二女，台灣早年農村婦女即使懷孕也要下田工作，養成黃拈吃苦耐勞和筋骨勇健。上了年紀加入溪湖鎮老人會，得知有全國長青運動會，黃拈在老人會同伴鼓勵之下報名參賽，得到三鐵第一名之後再接受專業教練指導技巧，平常在湖西國小運動場練習。

「有多少實力，自己心裡有數。」黃拈說，看別人練習三鐵，覺得滿趣味，大概是長年務農拿鋤頭養成力氣，擲鐵餅、鏈球和鉛球都很快上手，要說有什麼技巧，她自認盡力擲遠就對了。

黃拈的長子黃瑞發表示，母親黃拈年紀大，跑不快，選擇定點擲遠的運動項目，每次出賽必得冠軍，代表我國前往新加坡、印尼等國家參加世界長青運動大會也都摘金，讓子孫感到光彩，後來他的母親沒再參加運動競賽，把打掃環境當作運動，從家裡打掃到門口對面的街區。

黃拈的飲食很平常，沒忌口食物也不吃保養品，下午約6點前吃晚餐，到睡前不再吃東西，晚上10點半上床睡覺，上午6點至6點半之間起床，冬季稍晚至7點起床，飲食和作息規律又每天運動，黃拈的健保卡備而不用，繳健保費就像做捐款公益。

她說，她的丈夫有一姊、三兄、一弟和一妹，嫁入夫家要和一大家子人和睦相處，唯有「忍」字訣，遇到不愉快的事「自己到沒人看見的地方，心裡氣一氣就好。」千萬不要表露在臉上和說出口，她沒讀書，學歷「不識字」，無法像現在接受高等教育的年輕人婚後遇到家族問題就動輒理論甚至搬出去，忍耐和諒解讓她維繫家族和家庭的和諧。

黃拈原本姓楊，申辦身分證不知為何被改姓氏，她認為跟冠夫姓差不多，也就算了。她的丈夫黃丁成99歲，行動力較差，由她照顧；平日兒孫經常返家探望，每逢年節五代同堂熱鬧非凡，黃拈和黃丁成都相當開心。