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大甲媽明晚起駕！顏清標：尊重專業 盼中央給防疫指引

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
大甲鎮瀾宮強調，今年遶境防疫不鬆懈，也希望信眾配合廟方防疫政策。記者劉柏均／攝影
大甲鎮瀾宮強調，今年遶境防疫不鬆懈，也希望信眾配合廟方防疫政策。記者劉柏均／攝影

大甲媽祖將於明晚正式起駕，開始歷時9天8夜、總長3百多公里的遶境行程；大甲鎮瀾宮董事長顏清標今早對外表示，廟方以最嚴密的準備，參與民眾必須打滿3劑疫苗，也禁止鑽轎底等措施，一切尊重專業，以陳時中部長為指導原則。

一年一度大甲媽祖遶境將於明晚登場，但全台近期疫情升溫，確診病例每日破百，中央是否會加嚴媽祖遶境防疫措施？衛服部長陳時中表示「不會加嚴，會正常生活」；大甲鎮瀾宮董事長顏清標今早也表示，廟方原則上尊重專業，一切遵照疫情指揮中心、陳時中部長為原則辦理。

顏清標指出，今年在配合政府防疫，隨時做好停辦打算的前提下，履行遶境最嚴密的準備，也希望疫情指揮中心能在辦理遶境上，做出明確指導協助；顏強調，畢竟每年遶境活動，都是數百萬人參與這個盛會，如今疫情以數以百計每日增加，如何確保所有信眾健康安全，希望中央有明確的態度。

針對鎮瀾宮防疫措施，顏清標提到，廟方不是防疫專家，指揮中心才是專業，但會以最嚴密標準自我要求，包含參與信眾、工作人員及董監事，就是要打滿3劑疫苗，若沒打滿，就希望不要參加，透過手機見到大轎來，在家雙手合十參拜，即可表示對媽祖的尊敬，透過觀看直播，也算參與遶境活動。

鎮瀾宮今年拜託沿途所有宮廟，遶境期間禁止鑽轎底，顏清標表示自己會「以身作則」，只要大轎經過顏家或服務處等，相關人員全部不能鑽轎底，也請大家配合；顏表示，很感謝沿途供應點心攤的民眾，每年都準備得這麼豐盛，但今年也還是要有餐盒一個個給，信眾不要邊走邊吃，比較安全。

顏清標最後提醒參與信眾，必須打滿3劑疫苗，不共食，提供盒裝餐食，不能邊走邊吃，避免群聚，也呼籲參與信眾們，必須全程戴口罩，保護自己、保護大家。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今早也表示，廟方原則上尊重專業，一切遵照陳時中部長為原則辦理，也盼中央給予明確指示。記者劉柏均／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今早也表示，廟方原則上尊重專業，一切遵照陳時中部長為原則辦理，也盼中央給予明確指示。記者劉柏均／攝影

遶境 大甲媽祖 顏清標

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