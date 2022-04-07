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整理包／2022大甲媽祖遶境 9天8夜行程路線、禁忌、防疫規定一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
大甲鎮瀾宮。聯合報系資料照片／記者游振昇攝影
大甲鎮瀾宮。聯合報系資料照片／記者游振昇攝影

一年一度的台中大甲媽祖遶境吸引大批信徒隨行，今年(2022)9天8夜的遶境活動將於4月8日（農曆三月初八日）晚間11:00起駕，4月17日回鑾，全程約340公里，一起來看看遶境時間、路線及須注意哪些禁忌及防疫規範！

時間及地點：

2022年4月8日晚間11:00自大甲鎮瀾宮起駕，至2022年4月17日回鑾，總計9天。

路線行程表：

去程

起駕日 4月8日（五）
23:00起駕

第一天 4月9日（六）
大甲區大溪北端→清水區→沙鹿區→龍井區→大肚區→彰化市南瑤宮（駐駕／過夜）

第二天 4月10日（日）
彰化市南瑤宮→花壇鄉→大村鄉→員林市→永靖鄉→北斗鎮→溪州鄉→西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）

第三天 4月11日（一）
西螺鎮福興宮→二崙鄉→虎尾鎮→土庫鎮→元長鄉→新港鄉奉天宮（經北港古香路）（駐駕／過夜）

第四天 4月12日（二）
上午8點於奉天宮舉行祝壽典禮並駐駕奉天宮

2022大甲媽祖遶境詳細路線行程。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
2022大甲媽祖遶境詳細路線行程。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）

回程

第五天 4月13日（三）
新港鄉奉天宮→元長鄉→土庫鎮→虎尾鎮→西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）

第六天 4月14日（四）
西螺鎮福興宮（駐駕／過夜）→溪州鄉→埤頭鄉→北斗鎮奠安宮（駐駕／過夜）

第七天 4月15日（日）
北斗鎮奠安宮（駐駕／過夜）→田尾鄉→永靖鄉→員林市→大村鄉→花壇鄉→彰化市天后宮（駐駕／過夜）

第八天 4月16日（一）
彰化市天后宮（駐駕／過夜）→大肚區→龍井區→沙鹿區→清水區朝興宮（駐駕／過夜）

第九天/回駕日 4月17日（二）
清水區朝興宮（駐駕／過夜）→外埔區→回駕大甲鎮瀾宮（回駕）

2022大甲媽祖遶境詳細路線行程。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
2022大甲媽祖遶境詳細路線行程。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）

大甲媽祖遶境預定日程表。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
大甲媽祖遶境預定日程表。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）

大甲媽祖遶境進香路程圖。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）
大甲媽祖遶境進香路程圖。（圖／大甲鎮瀾宮FB粉專）

大甲媽遶境禁忌及注意事項：

1.出發前3天開始吃素食，祝壽大典後才可吃葷食。

2.不可穿舊衣，請穿戴全新衣物。

3.參與遶境期間禁酒、戒賭、戒色。

4.參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要說「請、謝謝、對不起」。

5.鑽轎底時不可隨意起身，更不可觸碰鑾轎。

6.孕婦忌鑽轎底，以免胎兒被神轎八卦所傷。

7.持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、不得進浴室、廁所。

8.喪家與坐月子的女性忌參與媽祖遶境。

9.守喪者未滿一年、家有辦喪事者（直系親屬），不得入廟。

10.參加遶境期間忌近日喪家與正在坐月子的房間。

防疫規定：

因應防疫，大甲媽祖遶境配合政府防疫政策，須全程配戴口罩、不得鑽轎底、不搶轎，提供盒裝餐點、不能邊走邊吃、避免群聚休憩並提供活動現場直播。

統一要求董監事、工作人員及所屬的相投和團隊都要完成三劑疫苗注射，為了能夠有效識別，凡是施打三劑疫苗並下載「數位新冠病毒健康證明」或提供其他疫苗證明，大甲鎮瀾宮會提供「疫苗3OK」的識別證，除了所屬團隊和單位會憑造冊名單發放。

大甲鎮瀾宮也鼓勵信徒透過「大甲媽祖APP」線上參加遶境，「大甲媽祖APP」新推出的遶境護照功能，走完全程且有使用APP記錄者，鎮瀾宮頒發遶境證書。

大甲媽祖 鎮瀾宮 遶境

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