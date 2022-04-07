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不要塞住了！大甲媽遶境彰化 警方規劃交管措施

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方將在周邊道路實施交管。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方將在周邊道路實施交管。報系資料照片

為期9天8夜大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，去程預定4月9日11時由台1線大度橋進入彰化縣，回程預定4月14日2時由西螺大橋進入彰化縣溪州鄉，15日23時起駕返回大甲鎮瀾宮安座，預期遶境時，將湧入大批人潮與車潮，彰化警方已規劃交管等措施，希望用路人遵循，以避免塞車。

交通疏導管制措施如下：

(一)道路封閉路段(來程)：

一、4月9日遶境活動由大度橋進入彰化時，彰化市中山路3段（大度橋南端至金馬路口）將實施南下車道封閉管制，南下車流疏導改道往彰興路至金馬東路，再續接中山路。

二、4月10日大村鄉中山路段（慶安路口至中山路1段6巷口）、永靖鄉中山路段（功垂橋至中山路1段34巷口），將視車流狀況調撥北上內車道，供南向往北斗車輛行駛。

(二)道路封閉路段(回程)：

一、4月15日大村鄉中山路段（慶安路口至中山路1段6巷口）、永靖鄉中山路段（功垂橋至中山路1段34巷口），將視車流狀況調撥南下內車道，供北向往彰化車輛行駛。

二、4月15日彰化市中山路1段、中央路口北上及中山路3段、彰南路口南下，實施交通管制進入彰化市區。

規劃替代道路：

(一)遶境活動在彰化市區期間(來程)：

一、國道1號：可由彰化市台1線中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，至國道1號彰化交流道南下。

二、台19線（彰水路）：可由彰化市台1線中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，續行台19線（彰水路）南下。

三、縣137線：彰化市區民眾可由中山路左轉中興路，再右轉大埔路接縣137線（山腳路）南下。

(二)遶境活動在彰化市區期間(回程)：

一、北上車輛由中山路左轉中央路右轉中華西路左轉金馬路再接中山路北上，或由中央路左轉中華西路上彰化交流道由高速公路北上。

二、南下車輛由中山路右轉金馬路右轉中華西路左轉中央路右轉中山路南下，或由中華西路上彰化交流道高速公路南下（另彰南路車輛由彰南路右轉中山路左轉金馬路南下）。

(三)為維持主要幹道台1線中山路順暢，彰化縣警察局請各進香遊客於彰化市區中山路以外次要道路靠邊停車，但禁止並排停車，以免影響用路人通行。

大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方將在周邊道路實施交管。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方將在周邊道路實施交管。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方將在周邊道路實施交管。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方將在周邊道路實施交管。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方將在周邊道路實施交管。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖通過民生地下道後，常發生搶轎滋事事件，彰化警方將在周邊道路實施交管。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖回鑾經過彰化市區時，常發生爭抬鑾鑾衝突，彰化警方實施交通管制。報系資料照片
大甲鎮瀾宮媽祖回鑾經過彰化市區時，常發生爭抬鑾鑾衝突，彰化警方實施交通管制。報系資料照片

遶境 車道

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