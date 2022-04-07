快訊

直播／陳水扁：攤在陽光底下 國務機要費案無不法所得

東南水泥出包害雙鐵停駛 王國材：將求償7863萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稻草人迷宮招待受助家庭親子 南台中家扶頒感謝狀

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中大里藝術廣場打造的大型「稻草人迷宮」，在兒童清明連假期間吸引不少家長帶著小孩前往，彷彿在田間尋找童趣，也成為台中近郊的打卡景點。圖／中陽集團提供
台中大里藝術廣場打造的大型「稻草人迷宮」，在兒童清明連假期間吸引不少家長帶著小孩前往，彷彿在田間尋找童趣，也成為台中近郊的打卡景點。圖／中陽集團提供

台中大里藝術廣場打造的大型「稻草人迷宮」，在兒童清明連假期間吸引不少家長帶著小孩前往，彷彿在田間尋找童趣，也成為台中近郊的打卡景點。因為觀眾要求，中陽集團決定將展期延長至6月30日，讓還未去過的民眾有機會前往。

稻草人迷宮長35公尺、寬20公尺，以800捆稻草捲、150個稻草人設計而成，裝置在大里藝術廣場中庭。民眾不但可以走進迷宮穿梭其中，從高空俯視，還可以發現那是一個巨大的愛心圖樣，也挑戰小朋友能經過繁瑣複雜的彎道走出來。

另外，今起至6月的周末，也有「頑在藝起」熱鬧市集和街頭藝人演出，提供民眾閒逛、購物和吃小吃的去處。

中陽集團在兒童節前夕，邀請了南台中家扶的受助家庭親子130人到大里藝術廣場和異想新樂園暢玩一整天，還提供愛心午餐，讓遠道而來的大小朋友都好開心。為此，南台中家扶中心主任王金敦今天特別頒感謝狀，謝謝中陽集團的善心義舉。

南台中家扶扶幼主委陳昭舒說，受助家庭除了物資困乏之外，也少了許多體驗生活的機會，謝謝中陽集團把愛心傳遞到家扶，讓社會增添更多溫暖，希望大家持續支持南台中家扶的扶幼工作。

中陽集團商業不動產事業總經理葉家揚說，集團此次結合旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園一起招待家扶的家庭，希望參與活動的大小朋友都能透過樂園的歡樂氣氛，凝聚家庭關係、增進親子互動，內心擁有更多向前的力量。

但也呼籲，稻草人很可愛，請民眾拍照時不要重壓、踢踹、拋摔，以免造成損壞及人員受傷。

南台中家扶主任王金敦（左）頒贈感謝狀給中陽集團，由中陽集團商業不動產事業總經理葉家揚代表受贈。圖／中陽集團提供
南台中家扶主任王金敦（左）頒贈感謝狀給中陽集團，由中陽集團商業不動產事業總經理葉家揚代表受贈。圖／中陽集團提供
台中大里藝術廣場打造的大型「稻草人迷宮」，在兒童清明連假期間吸引不少家長帶著小孩前往，彷彿在田間尋找童趣，也成為台中近郊的打卡景點。圖／中陽集團提供
台中大里藝術廣場打造的大型「稻草人迷宮」，在兒童清明連假期間吸引不少家長帶著小孩前往，彷彿在田間尋找童趣，也成為台中近郊的打卡景點。圖／中陽集團提供

愛心 親子 家扶中心

延伸閱讀

台中春遊「最美自行車道」 一覽大里草湖溪畔4.92公里「5大打卡美景」

觀天下有線捐新書包 家扶瑞芳學童開心過兒童節

家扶中心深耕金門55年 期待下一個半世紀

台中婦人參加婚宴確診 足跡到過梧棲、大里、太平

相關新聞

不要塞住了！大甲媽遶境彰化 警方規劃交管措施

為期9天8夜大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，去程預定4月9日11時由台1線大度橋進入彰化縣，回程預定4月14日2時由西螺大橋...

稻草人迷宮招待受助家庭親子 南台中家扶頒感謝狀

台中大里藝術廣場打造的大型「稻草人迷宮」，在兒童清明連假期間吸引不少家長帶著小孩前往，彷彿在田間尋找童趣，也成為台中近郊...

大甲媽借操場 彰縣部分學校不開放

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，預定9日進入彰化縣，由於新冠肺炎疫情升溫，綠營質疑縣府開放學校操場香客休息，恐造成疫情擴散，彰化...

南投草屯九九峰氦氣球完成評選

南投縣草屯鎮九九峰開發計畫終於露出曙光，南投縣政府昨天表示將舉辦「草屯九九峰遊憩園區營運轉移案」公聽會，向鎮民說明推動原...

伊東豊雄也會感動！ 歌劇院光之曲幕讓你捨不得眨眼

台中國家歌劇院「光之曲幕」升級首場由「RE：CAVE」登場，透過音像技術讓神秘海底生物、線條圖形及微觀影像搭配音樂，在歌...

民進黨台中黨部收「請自愛」騷擾信 主委：不排除提告

民進黨台中市黨部1日收到封手寫信件，寄件人署名「藍姓高雄市民」，開頭指名要給黨部執行長陳怡潔，表示已向他購買「增強智慧的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。