稻草人迷宮招待受助家庭親子 南台中家扶頒感謝狀

台中大里藝術廣場打造的大型「稻草人迷宮」，在兒童清明連假期間吸引不少家長帶著小孩前往，彷彿在田間尋找童趣，也成為台中近郊的打卡景點。因為觀眾要求，中陽集團決定將展期延長至6月30日，讓還未去過的民眾有機會前往。

稻草人迷宮長35公尺、寬20公尺，以800捆稻草捲、150個稻草人設計而成，裝置在大里藝術廣場中庭。民眾不但可以走進迷宮穿梭其中，從高空俯視，還可以發現那是一個巨大的愛心圖樣，也挑戰小朋友能經過繁瑣複雜的彎道走出來。

另外，今起至6月的周末，也有「頑在藝起」熱鬧市集和街頭藝人演出，提供民眾閒逛、購物和吃小吃的去處。

中陽集團在兒童節前夕，邀請了南台中家扶的受助家庭親子130人到大里藝術廣場和異想新樂園暢玩一整天，還提供愛心午餐，讓遠道而來的大小朋友都好開心。為此，南台中家扶中心主任王金敦今天特別頒感謝狀，謝謝中陽集團的善心義舉。

南台中家扶扶幼主委陳昭舒說，受助家庭除了物資困乏之外，也少了許多體驗生活的機會，謝謝中陽集團把愛心傳遞到家扶，讓社會增添更多溫暖，希望大家持續支持南台中家扶的扶幼工作。

中陽集團商業不動產事業總經理葉家揚說，集團此次結合旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園一起招待家扶的家庭，希望參與活動的大小朋友都能透過樂園的歡樂氣氛，凝聚家庭關係、增進親子互動，內心擁有更多向前的力量。