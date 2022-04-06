二水鐵道櫻花音樂祭已登場 花旗木卻僅開花一成
彰化縣二水鄉員集路台鐵集集線旁的花旗木已成為賞花熱門景點，二水鄉公所今年還配合舉辦「鐵道櫻花音樂祭」活動，沒想到可能是因日前天氣冷，讓花旗木延後開花，造成活動期間花況不好，二水鄉長蘇界欽說，公所也不排除配合花期將活動再延長。
二水鄉員集路集集線旁的花旗木每年約3月底到清明節是盛開季節，近年吸引許多民眾來賞花拍美照，尤其當集集小火車駛過炸開的花旗木，可說媲美阿里山櫻花鐵道，更成為網紅必拍美照。
甚至還曾發生為了拍照，有民眾太靠近鐵道，被火車擦撞意外，為了遊客安全，交通部觀光局參山國家風景區管理處也斥資千萬元在花道旁整建欄杆、休憩點等措施，讓遊客賞花更安全。
而二水公所今年從3月19日起原訂長達一個月的「鐵道櫻花音樂祭」早已登場，在每周六日安排有音樂表演，讓民眾可以賞花看表演，但今年花期卻延後，至今僅開花約一成，讓不少慕名前去的遊客有點失望。
蘇界欽說，不只員集路沿線約60株花旗木還未盛開，就連二水引水公園、坑口巷八堡一圳一帶的花旗木也都還沒盛開，原訂活動將到4月17日，但目前看來花旗木僅開一成，可能要到中旬才會盛開，公所也考慮把賞花音樂祭活動配合花期延長到4月底，讓民眾不要失望而歸。
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