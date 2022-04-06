快訊

今年首颱「馬勒卡」最快明天生成 對台天氣影響曝光

台灣下一步？蔡總統：非放任病毒肆虐的「與病毒共存」

二水鐵道櫻花音樂祭已登場 花旗木卻僅開花一成

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
二水鄉員集路台鐵集集線旁的花旗木已成為賞花熱門景點，二水鄉公所舉辦的「鐵道櫻花音樂祭」活動早已登場，但目前僅開花一成，公所不排除配合花期將活動再延長。記者林宛諭／攝影
二水鄉員集路台鐵集集線旁的花旗木已成為賞花熱門景點，二水鄉公所舉辦的「鐵道櫻花音樂祭」活動早已登場，但目前僅開花一成，公所不排除配合花期將活動再延長。記者林宛諭／攝影

彰化縣二水鄉員集路台鐵集集線旁的花旗木已成為賞花熱門景點，二水鄉公所今年還配合舉辦「鐵道櫻花音樂祭」活動，沒想到可能是因日前天氣冷，讓花旗木延後開花，造成活動期間花況不好，二水鄉長蘇界欽說，公所也不排除配合花期將活動再延長。

二水鄉員集路集集線旁的花旗木每年約3月底到清明節是盛開季節，近年吸引許多民眾來賞花拍美照，尤其當集集小火車駛過炸開的花旗木，可說媲美阿里山櫻花鐵道，更成為網紅必拍美照。

甚至還曾發生為了拍照，有民眾太靠近鐵道，被火車擦撞意外，為了遊客安全，交通部觀光局參山國家風景區管理處也斥資千萬元在花道旁整建欄杆、休憩點等措施，讓遊客賞花更安全。

而二水公所今年從3月19日起原訂長達一個月的「鐵道櫻花音樂祭」早已登場，在每周六日安排有音樂表演，讓民眾可以賞花看表演，但今年花期卻延後，至今僅開花約一成，讓不少慕名前去的遊客有點失望。

蘇界欽說，不只員集路沿線約60株花旗木還未盛開，就連二水引水公園、坑口巷八堡一圳一帶的花旗木也都還沒盛開，原訂活動將到4月17日，但目前看來花旗木僅開一成，可能要到中旬才會盛開，公所也考慮把賞花音樂祭活動配合花期延長到4月底，讓民眾不要失望而歸。

二水鄉員集路台鐵集集線旁的花旗木已成為賞花熱門景點，二水鄉公所舉辦的「鐵道櫻花音樂祭」活動早已登場，但目前僅開花一成，公所不排除配合花期將活動再延長。記者林宛諭／攝影
二水鄉員集路台鐵集集線旁的花旗木已成為賞花熱門景點，二水鄉公所舉辦的「鐵道櫻花音樂祭」活動早已登場，但目前僅開花一成，公所不排除配合花期將活動再延長。記者林宛諭／攝影

花旗木 賞花 鐵道

延伸閱讀

宏佳騰精選全台賞花地點！4月12日前至門市賞車試乘、維修保養可獲彈珠汽水

500公尺櫻花道太夢幻！鐮倉賞櫻名所「鶴岡八幡宮」前的絕美亮點

櫻花大福、瑪德蓮！百貨超市「櫻花系」美食高顏值 野餐賞花氛圍開滿檔

想念日本櫻花？黃偉哲推薦西港金砂花旗木「更春更粉」

相關新聞

民進黨台中黨部收「請自愛」騷擾信 主委：不排除提告

民進黨台中市黨部1日收到封手寫信件，寄件人署名「藍姓高雄市民」，開頭指名要給黨部執行長陳怡潔，表示已向他購買「增強智慧的...

南投埔里垃圾篩下物汙染水源 居民氣炸嗆告縣府

南投埔里垃圾爆量，環保局將垃圾篩下物暫置桃米、成功里交界山區，引發地方反彈，經協調，環保局允諾限期移除；不料，篩下物暫置...

二水鐵道櫻花音樂祭已登場 花旗木卻僅開花一成

彰化縣二水鄉員集路台鐵集集線旁的花旗木已成為賞花熱門景點，二水鄉公所今年還配合舉辦「鐵道櫻花音樂祭」活動，沒想到可能是因...

大甲媽9日遶境龍井、大肚！中市警動員250人護轎維安

台中市大甲媽祖9天8夜遶境活動4月8日晚上11時起駕，預計隔天9日遶經龍井、大肚區。台中市警局烏日分局今天說，為維護大甲...

長照人力缺！南投開照服員職訓班 符合資格受訓免錢

為因應縣內長期照顧人力需求，提升照護品質，並協助失業者習得一技之長，南投縣政府委外將在草屯鎮開辦「照顧服務員職業訓練班」...

網路私售分裝肥料恐觸法 中市農業局：獲報案例約多1倍

台灣家庭園藝盛行，小包裝肥料市場需求增，加上近年網路購物盛行，又遇疫情升溫，許多民眾選擇在網路上購買肥料；台中市農業局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。