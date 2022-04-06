南投埔里垃圾篩下物汙染水源 居民氣炸嗆告縣府

南投埔里垃圾爆量，環保局將垃圾篩下物暫置桃米、成功里交界山區，引發地方反彈，經協調，環保局允諾限期移除；不料，篩下物暫置處近期因雨積水成了又臭又黑的大水池，且汙水溢流影響水源，居民氣得要求立刻移除，否則將去縣府抗議並提告；環保局表示，將先派員檢測水質，保證會在期限內盡快移除篩下物。

南投縣因無焚化爐，縣內垃圾僅能委外由他縣市處理，但因各地焚化廠歲修、拒收等因素，外運去化受阻，導致縣內垃圾堆置；而埔里因今年春節後因垃圾爆增，累積逾3000公噸，經環保局協助先將垃圾打包封裝，上個月則將逾500噸的篩下物移往桃米里、成功里交界山區一處未啟用的掩埋場暫置，未料地方強烈反對。

環保局當時雖解釋，垃圾篩下物已經過破碎、打包、分選，分出紙類、竹筷、未分類乾淨的廚餘等易發酵的生質物，放置一段時間會慢慢腐熟成培養土，不算是垃圾；但居民認為味道太重，還夾雜塑膠，抗爭要求不得再進行相關作業並移除，經協調，環保局允諾，不再將篩下物運送進場，已暫置的則在3個月內限期移除。

只不過，還沒3個月，篩下物堆置處近期因連日大雨積成臭水池，汙水溢流影響周邊溪流水域，成功里長彭惠珍今率里民採集溪水向公所陳情，要求環保局派員採驗水質，立刻移除篩下物，居民氣憤表示，已準備好2瓶汙水，「1瓶送縣長、1瓶送局長」要去縣府抗議，並至地檢署按鈴控告主管機關濫倒廢棄物和瀆職。

對此，環保局表示，篩下物處理作業應為逐層覆土堆置腐熟，也就是一層篩下物再一層土，但處置當下遭地方抗議攔阻，而無法覆土，可能因此導致汙水溢流發生，是否有汙染水源狀況，會盡速派員去取水採樣檢測。