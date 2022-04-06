中市稽查國產、進口草莓 4件日本草莓農藥殘留

台中市政府稽查各大生鮮賣場、傳統市場、水果批發行的草莓農藥殘留，抽驗國產、進口草莓共20件，其中，4件日本進口草莓農藥殘留不符規定，通知下架回收。

正值草莓產季，台中市食品藥物安全處今天發布新聞稿指出，啟動草莓稽查專案，抽驗國產、進口（日本9件、韓國1件）草莓各10件，進行農藥殘留381項檢驗。

其中，西屯區百貨商場販售的「日本草莓」檢出賽安勃0.92ppm（標準：不得檢出）、氟尼胺0.05ppm（標準：0.01ppm）；北區百貨商場內超市的「日本福岡草莓」檢出亞派占0.10ppm（標準：不得檢出）、賜派滅0.04ppm（標準：不得檢出）、賽果培0.07ppm（標準：0.01ppm）。

另外，南區大賣場的「日本草莓」檢出賽安勃0.18ppm（標準：不得檢出）、氟尼胺0.16ppm（標準：0.01ppm）；潭子區水果批發倉儲販售的「日本草莓」檢出氟尼胺0.14ppm（標準：0.01ppm），4件日本進口草莓的農藥殘留檢驗結果皆與規定不符，立即通知業者下架產品且不得販售。

食安處長傅瓊慧表示，4件日本草莓中，3件產地為福岡、長崎與奈良縣，已移請源頭業者所在地新北市政府衛生局調查處辦，另1件產地為日本佐賀縣的草莓，移請源頭業者所在地台北市政府衛生局辦理，如違規屬實將以違反食安法規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處指出，此次進口草莓農藥違規類別為殺蟲劑，賽安勃、亞派占與賜派滅，標準皆為不得檢出；另氟尼胺與賽果培皆超出農藥容許標準，農藥為農民種植時為防害蟲侵襲而使用，易附著在作物上，攝取過量會中毒，長期累積會造成肝腎負擔。