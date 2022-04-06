大甲媽9日遶境龍井、大肚！中市警動員250人護轎維安

台中市大甲媽祖9天8夜遶境活動4月8日晚上11時起駕，預計隔天9日遶經龍井、大肚區。台中市警局烏日分局今天說，為維護大甲媽祖鑾轎行進安全，警方共動員250人力護轎及維安，並與沿途7處接駕點的宮廟、陣頭等團體開會約制勿聚眾滋事，9日清晨4時至晚間6時在鑾轎行經路段交通管制。

烏日警分局說，大甲媽祖今年起駕行經大肚、龍井共有7處接駕點，包括大肚萬興宮、永和宮、溝仔尾福德祠、鎮明宮等四宮廟，回鑾有13處接駕點，為防止宮廟、陣頭接駕時搶轎等衍生治安事端，警方已邀集20個宮廟、陣頭等團體確定接駕點路線與位置，並以刑法第150條約制接駕的宮廟陣頭勿聚眾滋事，否則將依法嚴辦。

烏日分局指出，起駕沿途共動員250人，包括170名員警、80名民力護轎及維安，回鑾沿線將動員320人，包括220名員警、100名民力，負責護轎及維安人員全數都打滿三劑新冠疫苗。

烏日警分局說明，4月9日清晨4時至18時交通管制，並視車流機動彈性調整。沙田路一段(大肚區)至沙田路六段(龍井區)沿線彈性車道調撥。 烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道交通管制，以利起駕活動及回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

烏日警分局指出，配合起駕視車流機動彈性調整或調撥車道路段（回鑾另增加車輛管制），大肚市區沙田路二、三段大甲媽祖遶境沿線；龍井區沙田路四段與中華路口(山陽橋端、竹泉橋端)、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四到六段車輛改由中華路行駛。