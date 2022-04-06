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水里鄉門面中山橋路面顛簸起伏 公總明分區段半半施工

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
水里鄉民忍受多年中山橋的高低不平，終於要在明天起分區段展開中山橋兩端的路面修整。記者黑中亮／攝影
水里鄉民忍受多年中山橋的高低不平，終於要在明天起分區段展開中山橋兩端的路面修整。記者黑中亮／攝影

水里鄉民忍受多年中山橋的高低不平，終於要在明天起，分區段進行施工中山橋兩端的路面修整，採「半半施工」減少影響交通，希望趕在今年暑假前完工，請用路人遵依現場交維管制措施小心行駛。

公路總局第二養工處表示，省道台16線水里鄉中山橋是連結集集鎮與往來日月潭、信義鄉的交通要道，因橋頭處歷經下水道工程與砂石車長期輾壓，導致路況顛簸起伏，橋頭與路面落差增大，開車經過車輛都會彈跳晃動，遭地用路人抱怨「開車像開船」。

信義工務段指出，經過試挖了解地下管線情況後，橋梁結構無虞，挖完將回填，全部工期大約兩個月，明天起採「半半施工」，維持交通順暢，若順利可力拚暑假前完工，首先進行中山橋兩端路面修整，台16線中山橋路段集集往水里方向，原配置1個快車道及1個機慢車道、水里往集集方向原配置2個混合車道，施工期間集集往水里及水里往集集方向，調整為各1個混合車道維持往來交通。

另，因台16線中山橋水里端需修整進橋版，施工期間需配合封閉自由路（中山橋路口至民族路口）禁止車輛通行，已先期與水里鄉民代表會、鄉公所及集集警分局等地方民意先行會勘，充分告知並溝通協調地方施工管制相關措施，針對路面全面刨除及鋪築瀝青混凝土，讓進入水里市區的門面道路煥然一新，得到地方民意支持，期能迅速恢復正常交通。

相關施工動態訊息，請上公路總局智慧化省道即時交通資訊系統（http://168.thb.gov.tw）或幸福公路app查詢。

水里鄉民忍受多年中山橋的高低不平，終於要在明天起分區段展開中山橋兩端的路面修整。記者黑中亮／攝影
水里鄉民忍受多年中山橋的高低不平，終於要在明天起分區段展開中山橋兩端的路面修整。記者黑中亮／攝影

集集 車道

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