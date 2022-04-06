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南投縣長走遍關懷據點當畢業旅行 改善長照環境設備

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱到玄愛兒少關懷家園瞭解安置孩子的生活情形，並允諾改善環境設施。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱到玄愛兒少關懷家園瞭解安置孩子的生活情形，並允諾改善環境設施。圖／南投縣政府提供

南投縣長林明溱今天到南投市玄愛兒少關懷家園，關心營運狀況並了解需求。兒少關懷家園表示，希望縣府協助拓寬出入口、增加照明，讓孩童與居民有更好的生活環境，林明溱表示，會協助改善周邊公共設施，也感謝永山宮愛心經營，提供失親的兒童、少年安心成長環境。

林明溱也到八卦山鳳山寺社區照顧關懷據點關心長輩們上課，林明溱說，今年是縣長任內最後一年，他規畫畢業旅行，到各社區確認關懷據點環境、設施是否需要加強改善，希望能落實長照2.0，讓老人家都可以獲得更妥善的照顧和健康的生活。

玄愛兒少關懷家園是南投縣永山宮附設兒少機構，永山宮關懷社會弱勢多年，提供生活經濟補助、關懷慰問，多年前曾有年輕媽媽抱著剛出生孩子前來求助，希望廟方可以協助扶養，但因為法令關係無法收容，永安宮於是成立兒少關懷家園，照顧失親兒少。

林明溱和立委許淑華、縣議員張嘉哲在永山宮董事長池何鳳慈陪伴下，了解9個孩子安置狀況，並到寢室、廁所及周邊戶外空間，關心生活環境。

永安宮表示，希望縣府協助拓寬連接工業路的出入口，方便車輛出入，永鳴路邊坡修復施作擋土牆、及園區籃球場圍網、步道綠美化及簡易照明等，讓孩童與居民共融使用時，能有更安全的設施與生活環境。

林明溱說，園區周邊附屬設施大都是廟方、社區共用，具有公益性，縣府會盡力協助改善，也感謝永山宮協助縣府推動各項社會福利，讓居民感受政府與社會關心。

南投縣長林明溱到鳳山寺社區照顧據點，瞭解老人家上課情況，希望在任期最後，提升長照據點環境設施。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱到鳳山寺社區照顧據點，瞭解老人家上課情況，希望在任期最後，提升長照據點環境設施。圖／南投縣政府提供

林明溱 南投 許淑華

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