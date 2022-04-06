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長照人力缺！南投開照服員職訓班 符合資格受訓免錢

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣是國內人口老化前3名，高齡化問題嚴重，長照人力需求大。圖／本報資料庫
南投縣是國內人口老化前3名，高齡化問題嚴重，長照人力需求大。圖／本報資料庫

為因應縣內長期照顧人力需求，提升照護品質，並協助失業者習得一技之長，南投縣政府委外將在草屯鎮開辦「照顧服務員職業訓練班」，即日起開放報名至4月30日，呼籲對從事照顧服務工作有意願的民眾踴躍報名，增加職場競爭力。

縣府社勞處指出，南投縣是國內人口老化前3名，高齡化問題嚴重，長照人力需求大，今年為此委託安泰長照社團法人附設私立朝日住宿長照機構開辦「照顧服務員職業訓練班」，針對長期照顧服務進行專業的職能訓練。

而其職訓課程從長期照顧服務願景與相關法律基本認識，到認識身體結構與功能、疾病徵兆、老人常見疾病照顧事項、心理健康與壓力調適等，並學習長期照顧、清潔與舒適協助、人際關係與溝通等技巧。

此外，也針對護理、營養學等多面向涉獵，像是急救概念、居家用藥安全、意外災害的緊急處理、營養膳食與備餐原則、家務處理協助技巧、活動與運動及輔具協助、就業市場趨勢分析及臨床實習等，學術內容豐富。

社勞處表示，該照服員職訓班將在草屯開課，報名日期至4月30日，班次訓練期間自111年5月11至27日止，參訓對象為16歲以上之失業民眾或特定對象失業者，符合資格將全額補助職訓費用，報名可洽049-2551222廖小姐，或到「台灣就業通」網站查詢。

南投縣是國內人口老化前3名，高齡化問題嚴重，長照人力需求大。圖／本報資料庫
南投縣是國內人口老化前3名，高齡化問題嚴重，長照人力需求大。圖／本報資料庫

長照 失業

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